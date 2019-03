Recensie: Tweede cd blokfluitiste Lucie Horsch

Toen blokfluitiste Lucie Horsch twee jaar geleden gevraagd werd naar haar toekomstdroom, antwoordde zij in het Reformatorisch Dagblad: „Ik wil de Lucie Horsch van de blokfluit worden, mezelf blijven ontwikkelen, steeds nieuwe dingen blijven ontdekken. (…) Het klinkt misschien cliché, maar ik wil mezelf en anderen gelukkig blijven maken met muziek.”

De inmiddels 19-jarige laat met haar tweede cd op het label Decca horen dat zij zich pijlsnel aan het ontwikkelen is en talloze mensen blij kan maken met bekend en onbekend repertoire. Samen met het ensemble Academy of Ancient Music maakt zij een muzikale reis (”Grand Tour”) door het Europa van de barok, beginnend en eindigend in Nederland met Jacob van Eyck. Horsch’ spel is ongekend virtuoos, zonder dat ze die virtuositeit etaleert. De muziek die uit haar blokfluiten tevoorschijn komt klinkt volkomen natuurlijk en vooral puur. Fraseringen, dynamiek en tempokeuze zijn uiterst stijlbewust en komen als vanzelfsprekend tot klinken. Wat een vondst om barokmuziek uit Duitsland, Italië, Frankrijk en Engeland naast elkaar te zetten! Vooral de Bachbewerkingen zijn spannend. Eerst een gereconstrueerd concert (BWV 1059), gebaseerd op twee cantatedelen voor orgel en strijkorkest, vervolgens de bekende ”Badinerie” uit de tweede orkestsuite en ten slotte het ”Erbarme Dich” uit de ”Matthäus Passion”, oorspronkelijk gecomponeerd voor alt-zangstem en hier gespeeld op een ”voiceflute”. Stuk voor stuk pareltjes.

Een cd om te koesteren.

Baroque Journey – Lucie Horsch – Academy of Ancient Music; Decca (4834722); € 19,99; bestellen: www.klassiek.nl

Lavolette (Jacob van Eyck)

Badinerie from Suite No. 2 in B minor, BWV 1067 (Johann Sebastian Bach)