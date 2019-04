Recensie: Rien Donkersloot presenteert uitgebreid koororgel Joriskerk Amersfoort

Het klinkt bijna utopisch: auto-importeurs en bouwbedrijven die een impuls aan de cultuur geven. Toch gebeurde het in Amersfoort: dankzij Volkswagenimporteur Pon werd het Metzlerorgel in de Joriskerk in 1967 gerealiseerd. Bouwbedrijf Schoonderbeek was hoofdsponsor van de onlangs voltooide uitbreiding met een tweede manuaal.

En alsof dat nog niet sprookjesachtig genoeg is: de man die destijds verantwoordelijk was voor het ontwerp en de intonatie kreeg na meer dan een halve eeuw de kans het orgel te completeren. De inmiddels 78-jarige Bernhardt Edskes stelde bij de ingebruikname van het uitgebreide orgel dan ook dat dit een bijzonder moment voor hem was.

Organist Rien Donkersloot maakte eveneens een zeer tevreden indruk: hij kan in ‘zijn’ Joriskerk nu de grote werken uit heel veel stijlperioden vertolken. Want het zwaluwnestorgel is het predicaat ”koororgel” behoorlijk ontgroeit. Dankzij het Borstwerk, de nieuwe sensibele speelmechaniek en intonatiecorrecties is het orgel nog veel fraaier en veelzijdiger geworden dan het al was.

Donkersloot etaleert een en ander voorbeeldig op deze cd. Sweelinck klinkt als vanzelfsprekend, maar ook Buxtehude, Muffat en Bach blijken zich uitstekend thuis te voelen. Een goede vondst is de partita over het Gebed des Heeren van Piet Post, waarbij het spannende coloriet nog eens versterkt wordt door de originele registercombinaties.

En last but not least: Donkersloot laat zich als kenner van het improvisatieambacht horen in twee heel verschillende stijlen.

Organo Completa – Rien Donkersloot, koororgel Sint-Joriskerk Amersfoort; Metzler (01); € 15,-; bestellen: www.orgelconcertenjoriskerk.nl

"Onder een linde groen" (Sweelinck)

Gigue, uit: Englische Suite nr. 3 in g moll, BWV 808 (J.S. Bach)