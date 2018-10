Recensie: Psalmen zingen in de Dom

Op maandagmiddag 2 april –tweede paasdag– zat de Domkerk in Utrecht vol met psalmzangers uit het hele land. Het waren er wel 900 die daar klacht en jubel aanhieven. Bijna was de kerk te klein voor de Psalmzangdag 2018. Het moet in de Dom een uniek gebeuren zijn geweest.

De cd ”Psalmen zingen in de Dom” brengt het nog eens de huiskamer binnen. Organist is opnieuw Harm Hoeve, organist in de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Levensbron te Rouveen. Hij bedient zich van het bekende romantische idioom dat onverbrekelijk bij zo’n psalmzangdag hoort. Met veel bezieling en overtuigingskracht leidt Hoeve de massale zang in goede banen. Hij houdt van gekruide en volgrepige akkoorden, toch speelt hij hier beschaafder en met meer zelfbeheersing dan de vorige keren in de Bovenkerk te Kampen. Hij gebruikt aansprekende en goed overdachte voorspelen. Ze zijn allemaal van hemzelf, behalve het eerste, voor Psalm 118, dat is van Jan Zwart. Dat zou best veelzijdiger mogen.

Moduleren tussen de verschillende coupletten kan extra accenten geven aan de woorden van de tekst, maar binnen een psalmcouplet –zoals in Psalm 42– is moduleren muzikaal barbaars. Zo’n goedkope truc siert een goede musicus, die Hoeve toch is, niet.

De slotpsalm is Psalm 72. In het tussenspel naar vers 11 trekt Hoeve alles uit de kast. De toonzetting gaat nog eens extra omhoog, waarna de schare zich schrap zet in de bank en bijna de pannen van het kerkdak zingt. Maar ook nu houdt Hoeve de zaak voorbeeldig op koers.

De meditaties van ds. R. W. Mulder, hersteld hervormd predikant te Montfoort, zijn in het boekje afgedrukt.

Psalmen zingen in de Dom –Niet-ritmische samenzang vanuit de Domkerk te Utrecht – Harm Hoeve, orgel; Excellent Recordings (ER 132918); € 14,95; bestellen: www.bestelmuziek.nu

Psalm 118 vers 13 en 14 (voorspel: Jan Zwart)

Psalm 42 vers 1, 3 en 5