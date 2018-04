Recensie: Pieter van Dijk speelt Bach in Purmerend

Beekman, Koopman, Kooiman, Van Oortmerssen en Ardesch: vijf vaderlandse organisten die Bachs orgelmuziek compleet op cd hebben gezet. De Alkmaarse organist Pieter van Dijk is sinds vorig jaar onderweg om zich bij dit gezelschap te voegen.

Kwam zijn eerste dubbelaar uit de kaasstad, voor de tweede trok Van Dijk de provincie in, naar Purmerend, om op het Garrelsorgel daar de 45 koraalbewerkingen uit Bachs ”Orgelbüchlein” op te nemen. Met ter afwisseling preludiums, fuga’s, trio’s en concerto’s. Die laatste worden prima uitgevoerd, met precieze accenten en passende articulaties. Het Trio in c (BWV 585) danst.

De koralen daarentegen komen minder tot hun recht. ”Herr Christ der einig’ Gottes Sohn” swingt als een barokorkest. Maar bij veel andere koralen zingt de melodie niet en klinkt de begeleiding zo los dat niet te merken is waar de muziek over gaat. Ook zijn niet alle registraties overtuigend. Fraai klinken de viervoetsfluiten in ”Vom Himmel hoch”, en kleurrijk de trompetten in ”Lobt Gott ihr Christen”. Maar waarom zo’n snaterende Dulciaan in ”O Lamm Gottes”? Waarom geen Sesquialter om een plenum op te kleuren? En waarom blijft, zelfs bij die prachtige soloprestant in de Pastorale, de tremulant dicht?

Van Dijks complete Bach? Nee, mijn serie wordt het niet. Misschien wel geen enkele trouwens. Of het moest er een zijn met ”An Wasserflüssen” gespeeld door Schweitzer, de tweede Triosonate door Walcha, de vijfde door Alain, ”Ein feste Burg” door Winsemius. En de grote g-moll uiteraard vertolkt door Vierne. En van Van Dijk? Misschien de Fuga in g (BWV 578). Want dat lichte daar, dat klinkt toch wel lekker.

Bach – Complete Organ Works 2 – Orgelbüchlein – Pieter van Dijk; DVH (140257); 2-cd; € 25,-; bestellen: www.dmp-records.nl

