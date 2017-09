Recensie: Pieter van Dijk speelt Bach in Alkmaar

De barokke orgelreus in de Sint-Laurens van Alkmaar werd vorige eeuw veel eer aangedaan door Helmut Walcha en Piet Kee. Meer dan welkom is een eigentijdse belichting van het instrument van Van Hagerbeer (1646) en Schnitger (1725).

Pieter van Dijk nam er de eerste dubbel-cd op van zijn Bachintegrale: de Grote Orgelmis (Clavier Übung III), aangevuld met Fantasia et Fuga c-moll (BWV 537), de vijfde Triosonate en het Allabreve D-dur. De tien door sopraan Elma Dekker gezongen koralen leveren behalve verstilde intermezzi extra aandacht voor de teksten.

Pieter van Dijk brengt een Alkmaarse Bach

De kwaliteit van het instrument als Bachorgel is onomstreden. Dit orkest van gerijpte instrumentalisten glanst in het zilver van tertsen en mixturen en gromt in het koper. De opname weet het brede klankspectrum prima te vangen.

Van Dijk is trots op de verzameling van maar liefst dertien tongwerken, die wedijveren in schoonheid en expressiviteit. Hij strooit ermee, in de indrukwekkend belijnde plena (Es-dur BWV 552, ”Kyrie, Gott heiliger Geist”, ”Aus tiefer Not” en meer) maar vooral als solostem. ”Vater unser” BWV 682 speelt hij zelfs met twee optimaal versmeltende Voxen Humana.

Bijzonder is Van Dijks voorliefde voor de grondstemmen, van een enkele prestant in ”Kyrie, Gott Vater” BWV 672 tot bescheiden prestantencombinaties, zelfs in de triosonate. Hoe levendig ademend waait de eeuwenoude prestantenklank de kerk in in de Fantasia in c!

Van Dijk legt muziek en orgel niet z’n wil op, maar biedt met z’n spel beide ruim baan. Deze aimabele Bach, zangerig en transparant dankzij beheerst ruime articulatie en een opvallend licht toucher, klinkt als een volstrekt natuurlijke aanvulling op de Bachtopografie.

Bach - Complete Organ Works 1 – Clavier Übung III – Pieter van Dijk; DMP-records (DVH 140240); 2-cd; € 25,- (€ 20,- bij inschrijving op hele serie); bestellen: www.dmp-records.nl

Praeludium - pro Organo pleno - Es-dur, BWV 552-I

Allein Gott in der Höh sei Ehr - Choral m.m.v. Elma Dekker, sopraan

Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684