Recensie: Pieter Dijksman speelt psalmen

Zijn grote droom is uitgekomen. Lang lagen zijn opnames op de plank en lang heeft hij getwijfeld. Nu is dan toch zijn eerste solo-cd verschenen: Pieter Dijksman speelt psalmen van Nederlandse componisten, opgenomen op de orgels van de lutherse kerk in Den Haag en de Sint-Bartholomeuskerk in Zevenbergen.

Dijksman (1971), als organist verbonden aan onder andere de Dorpskerk in Hendrik-Ido-Ambacht, is opgegroeid bij de orgelklanken van Piet van Egmond, Klaas Jan Mulder en Feike Asma. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij het schijfje vult met bewerkingen waarbij hij zich muzikaal thuis voelt: Jan en Klaas Jan Mulder (Psalm 2, 21 en 68), Feike Asma (Psalm 42), Jan Zwart (Psalm 51 en 72), aangevuld met Jan Peter Teeuw (Psalm 38), Cornelis de Wolf (Psalm 33), Dick Sanderman (Psalm 35), Jan J. van den Berg (Psalm 130) en Ronald de Jong (Psalm 62). Zelfs de Psalmen 47 en 146 uit de onlangs opnieuw uitgegeven Koraalsuite uit de vroege jaren van Cor Kee ontbreken niet.

Met enige schroom en na lang aandringen van meerdere mensen speelt Dijksman ook twee eigen koraalbewerkingen, in een bekend stramien: een Aria over Psalm 84 en een Voluntary en koraal bij Psalm 98. Helaas zetten de bewerkingen mij niet in vuur en vlam.

Dijksman is een gedreven speelman. Nogal rechttoe, rechtaan. Je verlangt soms naar meer poëzie in zijn spel. Maar de organist weet van wanten. Hij kan fors uitpakken in de Psalmen 33, 42, 47, 68, 72, 98 en 146. Daverende orgelklanken lijken zijn handelsmerk. Omdat alles nogal direct is opgenomen, toetert het soms uit de luidsprekers.

De liefhebbers kunnen gerust zijn: er ligt nog meer op de plank.

Psalmen – Nederlandse componisten – Pieter Dijksman; Crea-Logic (CL-180001); € 15,00; bestellen: www.pieterdijksman.nl

Koraalbewerking Psalm 35 - Dick Sanderman (Den Haag)

Voluntary en koraal Psalm 98 - Pieter Dijksman (Zevenbergen)