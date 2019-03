Recensie: Pianotrio’s Beethoven door Van Baerle Trio

Het uitvoeren van Beethovens pianotrio’s is verre van eenvoudig, zoals de opnamegeschiedenis van de afgelopen zestig jaar aantoont.

Platengiganten als Deutsche Grammophon en EMI nodigden in het verre verleden musici van kaliber uit om hun krachten te bundelen voor de veeleisende muziek van de grote Beethoven. Dit leidde tot opnames waarin alles zeer nadrukkelijk klonk, want iedere solist vond zijn partij minstens even belangrijk als die van de twee anderen. Toen kwam het fameuze Beaux Arts Trio onder leiding van pianist Menachem Pressler, jarenlang de standaard in dit repertoire, maar toch nog te veel gedacht vanuit de piano en, muziekhistorisch gezien, te zeer gericht op de stijlperiode na Beethoven, de late romantiek. Als tegenbeweging gingen in het recentere verleden ensembles op authentieke instrumenten spelen en benaderde men Beethoven vooral als navolger van diens muzikale voorgangers Haydn en Mozart.

En dan is daar het Van Baerle Trio, bestaande uit pianist Hannes Minnaar, violiste Maria Milstein en cellist Gideon den Herder. Wat een verademing! De musici zijn alle drie feilloos op de hoogte van elkaars partituur en stellen zich dienstbaar naar elkaar op, wat resulteert in een zeer homogeen klankbeeld. Bovendien is Beethoven hier gewoon Beethoven, zonder de loden last van het verleden en het knellende juk van de toekomst. Robuust in de hoekdelen, verstild en lyrisch waar de muziek dat vraagt en volkomen consistent in aanpak. De nieuwe standaard.

Ludwig van Beethoven – Complete Piano Trios vol. 3 – Van Baerle Trio; Challenge Classics (CC72781); € 9,95; bestellen: www.challengerecords.com

Piano Trio in D-groot, op. 70 nr. 1

Piano Trio in Es-groot, op. 70 nr. 2