Recensie: Piano-improvisaties Henco de Berg

Henco de Berg, bekend als orgelimprovisator, geeft deze cd als motto mee: improviseren is componeren aan het klavier op het moment van uitvoering.

Dat er überhaupt een cd verschijnt met piano-improvisaties is verheugend. Terwijl bij organisten improvisatie tot de normale bezigheden behoort, zijn pianisten meer geschoold in het uitsluitend vertolken van gecomponeerde muziek. Alleen in de jazz-achtige genres is dat anders, maar ook daar zijn betrekkelijk vaste schema’s over hoe improvisaties eruit moeten zien.

De Berg laat echter zijn fantasie de vrije loop, met een mooi resultaat. Hij studeerde ooit summa cum laude af voor hoofdvak praktische harmonieleer aan de piano. Dat is te merken. De improvisaties laten een grote variëteit in harmonische wendingen horen, met name in de sfeervolle Deux images, geïnspireerd op Debussy. Dat geldt niet minder voor de Triptique, geënt op de klankwereld van Messiaen. Bij de Drei Inventionen horen we –hoe kan het anders– Bach meedoen. De overige stukken doen door hun harmonische structuren meer aan Franse muziek denken.

De permanente dromerigheid brengt wel mee dat de aandacht kan verslappen. Deel 1 van de Sonate viel een beetje tegen. Hoe dat komt? De muziek stokt te vaak, staat steeds even stil. Bij een Ydille stoort dat niet, maar bij een sonate verwacht je dat de pretentie van de titel waar wordt gemaakt. Een kleinigheid, want verder is dit een zeer aangename cd van een begaafde blinde (!) pianist.

Lyrical song – The art of improvisation, Henco de Berg, piano; Prestare (ZWF3331592); € 11,95; bestellen: www.prestarecd-productions.nl

Romance, uit: ”Trois pièces”

Presto, uit: ”Drei Inventionen”