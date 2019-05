Recensie: Piano-cd Joël van Barneveld

Wat een aardig gebaar, om je eerste cd op te dragen aan een goed doel! In dit geval maakt Joël van Barneveld (2004) een cd voor de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Dat is te prijzen.

Joël was in 2017 tweedeprijswinnaar bij het Nederlands Première Concours, en nu vond hij het tijd voor een cd. Hij vult de schijf met wat HVC in het booklet noemt een muzikale tijdreis.

Die reis begint bij Bach, en eindigt bij Ludovico Einaudi en Jan Mulder. En daar zit voor mij een probleem. De kwaliteit van Bachs muziek is natuurlijk onomstreden, en dat geldt ook voor Mozart en Chopin, maar hoe zit het met „de wereldberoemde componist en pianist” Jan Mulder, de Koreaan Yiruma, en Einaudi, die honderd keer hetzelfde stuk schrijft?

Het is wel duidelijk dat Joël zich zeer aangesproken weet door de muziek die hij ten gehore brengt. Zijn docent had hem echter moeten behoeden voor het repertoire van deze cd. Waar blijft de fuga na Bachs BWV 846? Waarom pak je niet de complete sonate van Mozart, in plaats van twee stukjes? Als je moeite hebt met de octaven in Mozarts ”Alla Turca”, zet het stuk dan niet op cd. Als je modernere muziek wil spelen, denk dan eens aan ”Mikrokosmos IV” van Bartók, of aan Hindemith.

Joël speelt alles netjes, vooral netjes. De tekst in het cd-boekje is ook van zijn hand, en de opname is mooi transparant.

Timeless – Joël van Barneveld, piano; Interclassic Music (ICM 218029); € 15,-; bestellen: www.stichtinghvc.nl

Präludium C-dur, BWV 846 (J. S. Bach)

Rondo. Alla Turca, uit Piano Sonate nr. 11 A-dur, KV 331 (W. A. Mozart)