Recensie: Organist Iddo van der Giessen en trombonist Joram van Ketel

De combinatie trombone en orgel is niet alledaags. Goed idee van Iddo van der Giessen, sinds 2017 organist van de Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek, en trombonist Joram van Ketel om er een bescheiden deel van een cd mee te vullen.

Jan Koetsier (overleden in 2006) schreef in 1976 specifiek voor deze combinatie de Partita für Posaune und Orgel ”Wachet auf, ruft uns die Stimme”. Op het orgel dat Van Leeuwen in 1961 voor de Goede Herderkerk bouwde klinkt deze wat neobarokke partita formidabel. ”Morceau Symphonique”, een compositie die Guilmant in 1902 componeerde voor de jaarlijkse competitie van de tromboneklas op het Parijse conservatorium, behoort tot de standaardwerken voor trombone. Hoewel voor trombone en piano geschreven, weten blazer en orgelman met dit werk uitstekend raad.

Van der Giessen (23) toont zich een veelbelovend organist. Met de perfect voorgedragen Sonate IV en de robuuste Toccata in F van Bach gooit hij hoge ogen. In de Overture van het oratorium ”Paulus” van Mendelssohn klinkt het vaak door de componist in Engeland voorgedragen koraal ”Wachet auf, ruft uns die Stimme”. In Guilmants ”Prière et Berceuse” schittert het enorme romantische zwelwerk van het orgel, in 1986 door Louis Kramer aangebracht, in volle glorie. Ad Wammes schreef ”Fiducie” speciaal voor de protestantse wijkgemeente Schiebroek; ds. Rik Radstake bood dit stuk, met minimal-achtige passages, de gemeente aan ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum.

Wachet auf! – Iddo van der Giessen (organ) – Joram van Ketel (trombone); Tuliprecords.nl (TURE 201826); bestellen via www.iddovandergiessen.nl

Partita für Posaune und Orgel "Wachet auf, ruft uns die Stimme", opus 41/3 (Jan Koetsier)

Sonate IV in e-Moll, BWV 528 (J. S. Bach)