Recensie: Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

Een klarinet is een veelzijdig instrument. In lyrische passages benadert de klank de menselijke stem, het laag doet weemoedig of soms dramatisch aan, de hoogste regionen klinken opgewekt of zelfs frivool. Dan zijn er nog allerlei stemmingen en afmetingen. De klarinetfamilie biedt kortom een scala aan mogelijkheden. Dat verklaart ongetwijfeld de huidige populariteit van klarinetkwartetten.

Het jonge Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet onderscheidt zich daartussen door een bijzondere programmering. Was hun eerste cd gewijd aan de stad Amsterdam, de tweede neemt ons mee naar New York, de stad die in de 17e eeuw Nieuw-Amsterdam heette. Het NAKK brengt een prettige afwisseling van bekende werken van voornamelijk 20e-eeuwse Amerikaanse componisten. Het zijn uitsluitend arrangementen, die knap zijn gemaakt en al even knap worden gespeeld. Luister bijvoorbeeld naar de ”Cuban Overture” van Gershwin. Of naar vijf deeltjes uit Bernsteins bekende ”West Side Story”, waarin violiste Nadia Wijzenbeek de vocale partij mee strijkt. Een bijzonder fraaie combinatie!

Origineel is ook het idee om het beroemde Largo uit Dvoráks 9e Symfonie ”From the new world” een brug te laten slaan zowel tussen Europa en Amerika als tussen composities onderling. Het stuk is om die reden in drieën geknipt. De cd opent ermee: met dank aan de diepe basklarinet ‘orgelt’ de bekende, weemoedige melodie de huiskamer binnen.

Houdt u van de klarinet én van het avontuur? Koop dan deze cd!

New Amsterdam Stories – Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet; € 19,95 (incl. porto); bestellen: www.nakk.nl

Largo, uit symfonie nr. 9 ”From the new world” (Dvořák/Jesse Faber)

Cuban Overture (George Gershwin/Henk Huizinga)