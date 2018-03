Recensie: Muziek vanuit de Westerkerk in Utrecht

Toen in juli 2016 de gereformeerde gemeente van Utrecht haar Westerkerk verkocht, vatten de organisten van de kerk het plan op een dubbel-cd te maken als muzikale herinnering aan zowel het kerkgebouw als het beroemde Quellhorstorgel.

Vanaf 1966 heeft de gemeente geluisterd naar en gezongen bij dit instrument uit 1813, dat sinds 1893 in de Westerkerk staat en tussen 1980 en 1986 door de firma Fama & Raadgever is gerestaureerd en gereconstrueerd.

De gemeente bouwt een nieuwe kerk in de Vinex-wijk Leidsche Rijn. De Westerkerk wordt een designhotel. Voor het orgel, dat inmiddels is ingepakt, wordt een andere bestemming gezocht.

Op de begin 2017 opgenomen cd’s begeleiden de organisten van de kerk de samenzang en spelen ze enkele orgelsolo’s. Ook oud-leden van de gemeente verlenen hun medewerking aan het klankdocument. Een speciaal voor de cd opgericht projectkoor wordt door Nelly van den Broek gedirigeerd.

De samenzang wordt ingeleid door mooie voorspelen van Margreeth de Jong (Psalm 42 en 71), Dick Sanderman (Psalm 116), Martien van der Zwan (Psalm 146) en Frank van Basten (Psalm 84). Tussen de regels gaat de samenzang mooi in cadans. Helaas gaan de organisten daar niet in mee. Allemaal zetten ze de volgende regel te snel in.

In de voorspelen en de verschillende orgelsolo’s is heel wat talent te horen. Arrianne Schipper glorieert met een harpsolo.

”De kerk van alle tijden”, de laatste samenzang van deze muzikale herinnering, dient als vooruitblik dat die samenzang straks ook in Leidsche Rijn zal worden voortgezet.

Muziek uit de Westerkerk; uitgave in eigen beheer; 2-cd; € 15,-; bestellen: cdwesterkerk@gmail.com

Samenzang Psalm 42 (Margreeth de Jong) Frank van Basten, orgel

Harpsolo: Sonatine in c-klein & toccata (F J. Naderman) Arrianne Schipper, harp

Samenzang Psalm 116 (Dick Sanderman) Margré-Lise & Leander Deij, orgel

Instrumentaal: "Jesu, Joy of Man's Desiring", BWV 147 (J.S. Bach) Erwin Slotboom (viool), Gerdien van der Linden (dwarsfluit), Hanneke van den Brink (klarinet), Annette van Hell (cello)

Koorzang: Psalm 75 (Joop de Jong) Nelly van den Broek (dirigent), Thea Stekelenburg (orgel)