Recensie: ”Miniaturen” van pianist Hendrik Jan van der Heiden

Vrij kort na zijn vorige cd, ”Vier Jaargetijden”, is Hendrik Jan van der Heiden opnieuw achter de piano gekropen. Het resultaat is de aardigste cd van het viertal dat ik intussen heb mogen bespreken.

Het betreft 28 stukjes in een krap uur, dus schakelen is voorwaarde, bij de luisteraar. Anderzijds, Van der Heiden speelt in een zeer toegankelijk idioom, en gebruikt nagenoeg steeds metronoomsnelheid 70 à 80.

De stukjes hebben namen die net zo toegankelijk zijn als het spel: ”Impromptu”, ”Gebed”, ”Melodie”, ”Evening” en dergelijke. Het leukste stukje is naar mijn smaak de ”Mazurka I”. Dat is mooi levendig en het mazurka-ritme wordt goed uitgebuit.

Met enige regelmaat bevat de muziek een expliciete verwijzing naar een geestelijk lied. Waar ik minder van gecharmeerd ben zijn de schaamteloze citaten uit Schumanns ”Kinderszenen” en Brahms’ ”Wiegelied” en de ‘bewerkingen’ van een Chopin-prelude en -etude. Dat doe je niet, uit respect voor de oorspronkelijke notentekst. De bewerking wordt in het geval van Chopin, Brahms en Schumann namelijk nooit beter dan het origineel.

De opname is zeer behoorlijk, al knalt de linkerhand er nogal eens een beetje uit, meteen aan het begin al. Het boekje is een beetje een misser. In de eerste plaats ontbreken de tijdsaanduidingen. Verder staan de begeleidende teksten in alfabetische volgorde, en niet in de volgorde van de cd. Daarnaast bevatten die teksten volstrekt overbodige en bijna exhibitionistische toevoegingen en uitweidingen.

Miniaturen – Hendrik Jan van der Heiden, piano; Interclassic Music (ICM 219011); € 15,-; bestellen: interclassicmusic.nl

Mazurka I

God be with you till we meet again