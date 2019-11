Recensie: Luuk Schuurman (16) bespeelt Hinszorgel Kampen

Die Luuk Schuurman kan er wat van, moet Jan Quintus Zwart gedacht hebben toen Luuk vorig jaar het Quintus Orgelconcours in de Bovenkerk te Kampen won. De 16-jarige jongeman won vorig jaar ook nog het Feike Asma Concours. Zwart deed het voorstel om met Luuk een cd te maken. En zo geschiedde.

Met verve blaast Luuk de Introduction und Passacaglia van Max Reger uit de pijpen van de imposante Hinsz in Kampen. Met even groots gebaar laat hij Psalm 138 van Peter Eilander en Psalm 111 van Willem Hendrik Zwart door de gewelven van de Bovenkerk vliegen. Enthousiast grijpt Luuk de ruige Hinsz bij zijn kladden.

Dat de jonge organist aardig thuis is op het orgel demonstreert hij met de 22 variaties van Pachelbels Ciacona in F klein. Ingetogen komt ”Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf” van Bach tot klinken. Jammer van dat ontstemde tongwerkje. Mooi klinken ”Herzlich tut mich verlangen” van Brahms en de Aria ”I know that my Redeemer liveth” uit de ”Messiah” van Händel.

Met de Cathedral Suite van Gordon Young is Luuk in zijn nopjes. Dat hij een liefhebber is van de toccata blijkt wel uit die van Gordon Young en zeker uit die van Becker uit diens 1e Sonata in G.

Inderdaad, Luuk kan er wat van. Mocht hij besluiten de conservatoriumstudie te gaan doen, dan gaat er hier en daar vast wel een poetsdoekje overheen.

Luuk Schuurman – Bovenkerk Kampen; JQZ Muziekproducties (JQZ 98065); € 18,50; bestellen: jqz.nl