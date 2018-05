Recensie: Liveopnamen Geert Bierling

Dit is een cd waar je blij van wordt. Het spel van Geert Bierling in eigen composities en improvisaties werkt namelijk aanstekelijk. Technisch lijkt geen zee hem te hoog te gaan. En vanuit die solide basis weet hij vervolgens echt muziek te maken: virtuoos en vrolijk, frivool soms, maar nergens plat. En steeds zet hij het desbetreffende orgel helemaal naar zijn hand.

Het gaat om opnamen uit het archief van technicus Aad van der Waal van concerten die Bierling tussen 1999 en 2016 gaf in Harderwijk (Grote Kerk), Maassluis (Groote Kerk) en Rotterdam (Laurenskerk, de Doelen, Hoflaankerk en Laurentius en Elisabethkathedraal). Het feit dat het liveopnamen zijn, verklaart het enkele slippertje, maar maakt het geheel des te indrukwekkender: dit is het resultaat als je de band aanzet terwijl de stadsorganist van Rotterdam gewoon lekker zit te spelen.

In het fraaie cd-boekje stelt Bierling dat improviseren de eeuwen door bij het muziekonderwijs hoorde. Het is volgens hem ook de beste manier om een orgel te presenteren. En wie composities vertolkt, moet zó spelen alsof ze ter plekke geïmproviseerd worden.

Zo speelt de organist inderdaad zelf op deze cd. Van een doorwrochte uitgegeven koraalpartita of suite tot een groots carillon bij ”Ontwaakt, gij die slaapt”. Koraalvoorspelen in barokstijl die hij slechts gedeeltelijk uitschreef, preludia aan de hand van een becijferde bas, een sinfonia naar een harmonisch schema van Bach, een moderne improvisatie over de noten B.A.C.H. En, als grappige binnenkomer: het ”Forgotten Rondo”. Hij had een werk van Van Oortmerssen thuis laten liggen en heeft toen maar tien minuten in die geest geïmproviseerd. Meesterlijk!

Bierling Live; Classical Records (062017); € 15,-; bestellen: www.geertbierling.nl

Forgotten Rondo - Grote Kerk Harderwijk (13-7-2000)

Koraalvoorspel over 'Jesu, meine Freude' - Hoflaankerk Rotterdam (6-7-2001)