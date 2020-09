Recensie: Lisa Jacobs speelt Vioolconcert Nielsen

Na een daverende klap door het volle orkest is violiste Lisa Jacobs direct aan zet met een weergaloze solopassage. Al binnen een paar maten buitelt de solist richting een angstaanjagende dissonant die door merg en been gaat.

Wat volgt is een kleine veertig minuten aan meesterlijke vondsten vol interessante harmonische en ritmische experimenten afgewisseld met fragmenten die duidelijk geïnspireerd zijn door de volksmuziek. Op het eerste gehoor komt het allemaal wat fragmentarisch over, maar bij nadere kennismaking doemt er wel degelijk een eenheid op. Best geraffineerd eigenlijk. Waarom behoort dit sterke en originele Vioolconcert van de Deens componist Carl Nielsen (1865- 1931) niet tot het ijzeren vioolrepertoire?

De Nederlandse violiste Lisa Jacobs maakt er ondertussen een gewoonte van om jaarlijks voor de dag te komen met een fraaie cd-productie. Na de vioolconcerten van Locatelli (2016) en Haydn (2017) en de 24 Caprices van Paganini (2018) volgde in 2019 een opname van dit merkwaardige vioolconcert van Nielsen. Haar spel is ook nu weer briljant, zowel in virtuositeit als fijnzinnigheid.

De Russische dirigent Mikhail Agrest leidt de Bremer Philharmoniker met gemak langs alle onwaarschijnlijke wendingen in deze muziek van Nielsen.

Jacobs en ‘Bremen’ zijn ook te horen in twee composities van de Noren Johan Halvorsen en Johan Svendsen. Minder opwindend dan het Vioolconcert van Nielsen, maar wel erg fijne lyrische muziek.

Carl Nielsen – Johan Halvorsen – Johan Svendsen; Lisa Jacobs, violin; Bremer Philharmoniker, Mikhail Agrest conductor; Challenge Classics (CC72799); € 19,95; meer informatie: www.challengerecords.com

Violin Concerto Op. 33 (Nielsen)

Andante Religioso (Halvorsen)