Recensie: Lisa Jacobs speelt Haydn

De concerten voor viool en strijkorkest van Joseph Haydn uit de jaren 60 van de 18e eeuw markeren de overgang van barok naar klassiek.

In de barok draaide het vooral om overtuiging door middel van retorica. Terwijl in de klassieke periode de basis werd gelegd voor de klassieke vormen van de symfonie en het concerto. Die beide zouden tot volledige bloei komen in de 19e eeuw, de eeuw van de romantiek, waarin het individuele gevoel centraal stond. In de 18e eeuw (de eeuw van de verlichting) bouwde men nog voort op de verworvenheden van de barok. Ook werden er nieuwe wegen ingeslagen.

Het accent kwam bovendien te liggen op het imponeren van het publiek met nieuwe vormen en nieuwe klankkleuren. Dat kieskeurige publiek wenste op zijn beurt vooral onderhoudende en eigentijdse muziek, zonder daar als luisteraar al te veel inspanning voor te hoeven doen. Haydn heeft veel betekend voor deze ontwikkeling, getuige zijn ongekend grote productiviteit in alle genres die in zijn tijd werden beoefend. En dat in relatieve eenzaamheid, want hij zat als het ware opgesloten in het hof van de Eszterházy’s, waarvoor hij dertig jaar werkte.

Violiste Lisa Jacobs en haar strijkorkest kiezen voor een benadering van Haydns muziek die nauwelijks rekening houdt met de stijlkenmerken van die tijd. De keuzes ten aanzien van dynamiek, articulatie en puls zijn eerder romantisch dan vroegklassiek. Regelmatig waan je je als luisteraar in de 19e eeuw en wordt het zicht ontnomen op het belangrijkste kenmerk van Haydns muziek: de onbekommerdheid ervan. De vlekkeloze uitvoering op zich is overtuigend, maar het is geen Haydn.

Haydn – Violin Concertos – Lisa Jacobs, violin – The String Soloists; Cobra Records (Cobra 0061); € 22,29; bestellen: www.lisajacobs.nl

Allegro moderato, uit: Vioolconcert nr. 1 in C

Adagio moderato, uit: Vioolconcert nr. 3 in A