Recensie: Laurenscantorij zingt ”Messe Solennelle” Hayo Boerema

Soms verschijnen er nieuwe composities waarbij je direct ervaart: deze zijn het waard repertoire te houden. Die ervaring had ik bij de ”Messe Solennelle” van Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk in Rotterdam.

Boerema schrijft dat zijn werk is geschreven in navolging van een Parijse mistraditie die in de 19e eeuw is ingezet: missen voor gemengd koor met een grote rol voor (obligaat) orgel. Boerema, uiteraard zelf organist bij deze opname, voegt hier slagwerk aan toe: een spectaculaire extra dimensie. De Laurenscantorij zingt fraai, met een heldere koorklank en uitstekende koorbalans. Dirigent Wiecher Mandemaker laat zijn koor vocaal fraseren en bovendien met een groot ritmisch bewustzijn zingen. De cantorij zingt met souplesse, transparant en lenig: alle lof voor uitvoerenden en componist! Het ”Agnus Dei” is van grote schoonheid en zou het ook goed doen als zelfstandige compositie.

Een detail betreft de opname van deze ”Messe Solennelle”: deze is wat afstandelijk, waardoor orgel en koor naar mijn smaak net wat te weinig kans krijgen echt binnen te komen. Dit in tegenstelling tot het andere opgenomen werk: ”De Profundis” van Marcel Dupré. Dit lijkt directer opgenomen, wat de luisterbeleving ten goede komt. De Laurenscantorij voert deze cantate uit in de versie voor orgel, koor en solisten. Dupré schreef het werk ter nagedachtenis aan alle gesneuvelden: „Ik begon met schrijven en vond hierin enige vertroosting.” Het resultaat is een indrukwekkend werk, al even fraai neergezet.

Solennelle – Laurenscantorij – Wiecher Mandemaker – Hayo Boerema; Laurenscantorij (LRNS1003); € 19,-; bestellen: www.laurenscantorij.nl

Kyrie, uit: Messe Solennelle (Hayo Boerema)

Gloria, uit: Messe Solennelle (Hayo Boerema)