Recensie: Koraalbewerkingen Gerrit ’t Hart in Weener

De Ermelose musicus Gerrit ’t Hart wil met zijn koraalbewerkingen eigen wegen zoeken binnen oude structuren. Dat doet hij in een 17e-eeuws Noord-Duits vocabulaire, dat hij vastlegde in 24 bundels met psalmbewerkingen. Deel 25 is in de maak.

Een aantal van die bewerkingen legde hij vast op cd’s uit Noordbroek (1996) en Kampen (2005). Nu is er zijn derde opname, op het Schnitgerorgel in de St. Georgskirche van het Duitse Weener.

Sommigen trekken de neus op voor dit soort stijlkopieën, terwijl zij zelf tot niet meer in staat zijn dan het op z’n slechts na-apen van hun coryfeeën. Je kunt je beter maar spiegelen aan de componeerkunst van ’t Hart. Hoewel deze zelf zegt niet aan kopiëren te willen doen, leunen zijn psalmbewerkingen wel heel dicht aan tegen Noord-Duitse taalvoorbeelden van onder anderen Samuel Scheidt (Psalm 20, 46, 95 en 124) of de koraalfantasieën van Heinrich Scheidemann (Psalm 92 en 121) of Nicolaus Bruhns (Psalm 90) of Dietrich Buxtehudes koraalbewerkingen (Psalm 82, 114). Uitzonderlijk mooi klinken de Psalmen 126 (met een prachtige Quintadena met tremulant) en 133 (met een Spitsfluyt en de cantus firmus met Octaaf 4’ in het pedaal).

Ten slotte klinken nog drie liedbewerkingen van t Hart’.

De Ermelose musicus levert ons een prachtige cd op een schitterend instrument. Het had hier en daar met wat meer schwung gekund, maar dat mag u onmiddellijk vergeten.

Koraalbewerkingen 3 – Gerrit ’t Hart – Schnitger-orgel te Weener; VDGRAM-RECORDS (20190424); € 13,50; meer informatie: www.gerrit-thart.nl

Psalm 92 (Praeambulum)

Psalm 95, variatie 1