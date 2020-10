Recensie: Klaas Stok speelt Sweelinck in Zutphen

Sweelinck kun je spelen op een manier waarop hij voor mij gestolen kan worden. Dat geldt zeker niet voor de manier waarop Klaas Stok in de aanloop naar het Sweelinckjaar 2021 werk van de Amsterdamse Orpheus speelt op het Baderorgel in de Walburgiskerk in Zutphen. Met prachtige renaissance- en laatbarokke klanken brengt Stok hier de mooiste bloemen uit de Sweelincktuin zeer fraai tot klinken.

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) grossiert in grote en kleine toccata’s en fantasia’s. De Echo Fantasie is een veelgespeelde topper. Fantasia d2 is een monumentaal en heel bijzonder zangrijk werk op een thema dat precies de vierde regel van de melodie van Psalm 34 is.

Feike Asma had niks met Sweelinck, maar de variaties op het Franse liedje ”Est-ce Mars”, dat in Amsterdam toen een hit was, speelde hij wel. Evenals die over ”Allein Gott in der Höh sei Ehr”. Stok laat hier werkelijk schitterende tongwerken horen.

Verder komen ”Malle Sijmen” en het ”Ballo del granduca” voorbij. Hoogtepunt van de Sweelinckbloemen zijn voor mij de drie bewerkingen van Psalm 36, die Stok op een voortreffelijke manier tot klinken brengt. Toen ik ze ooit in de kerk voor de dienst speelde, kreeg ik het verwijt dat dit te hups was. Je kon er wel touwtje bij springen... Zou dat nu nog zo zijn?

Het booklet bevat een informatief prima stukje tekst van Pieter Dirksen.

J.P. Sweelinck – Organ Works – Klaas Stok – Bader organ – Zutphen; Stichting Henrick Baderorgel (SHBO 20201); € 15,-; bestellen: www.baderorgel.nl

Toccata C3, SwWV 284

Est-ce Mars, SwWV 321