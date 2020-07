Recensie: Jos Moeke speelt in Bolsward

Het fameuze Hinszorgel van de Martinikerk in Bolsward kan fluisteren en bulderen. Menigeen gaat er helemaal op los, alsof Hinsz van de muur moet komen. Een andere keer gaan fluwelen klanken vergezeld van de onafscheidelijk lijkende tremulant.

Speelman Jos Moeke uit Uddel weet daar in Bolsward alles van. Na cd’s uit de lutherse in Den Haag, de Joris in Amersfoort en de Stephanus in Hasselt, met niet onverdienstelijk spel van kleinere literatuur, dan nu zijn vierde schijfje uit Bolsward, met (psalm)improvisaties en liedbewerkingen. Moeke heeft ze opgetekend in zeven bundels bladmuziek. Verder klinken bewerkingen van Feike Asma, Klaas Jan Mulder en Herman van Vliet.

”Blijf bij mij, Heer”, de improvisatie waar de cd mee opent, zet de toon. Bij zoetgevooisde klanken, vergezeld van de diepslaande tremulant, kun je lekker wegdromen. Alle volgende improvisaties leveren weinig verrassingen op, behalve enkele aardige rondothema’s. Moekes manier van spelen heeft soms iets merkwaardigs. Het lijkt of hij de akkoorden uit de toetsen duwt. Bovendien zijn de koralen, zoals bij de Psalmen 107, 108 en 89, vaak ritmisch ongelijk. Op de bewerkingen van Mulder en Van Vliet valt weinig aan te merken. Daarentegen is Asma’s ”U zij de glorie” niet wat het zijn moet. De vaart is eruit. Het lijkt of de handrem er op staat.

Onmiskenbaar bedient Moeke met zijn improvisaties een publiek dat hiervan wel pap lust.

Improvisaties en liedbewerkingen – Jos Moeke – Martinikerk Bolsward; Excellent Recordings (ER 142320); € 15,-; bestellen: www.josmoeke.nl

U zij de glorie (Feike Asma) null

Eén Naam is onze hope (Herman van Vliet) null