Recensie: Jan Hage speelt muziek rond Willem Mudde

Jan Hage die muziek van onder anderen Zwart en Asma speelt: dat lijkt niet voor de hand liggend. Toch wel. De domorganist hield zich diepgaand bezig met de lutherse kerkmusicus Willem Mudde. En zo ook met diens leermeester Zwart en medeleerling Asma. Deze cd met Nederlandse koraalmuziek uit de 20e eeuw is dan ook een „klinkende bijlage” bij Hages dissertatie over Mudde, die in november verscheen.

Willem Mudde: kerkmusicus van de vernieuwing

Opvallend: Hage ruimt de meeste tijd in voor Zwart: ruim 25 minuten. De stoere ”Een vast Burg”, de breed uitgesponnen Psalm 103 en het intieme ”Ga niet alleen”: ze krijgen een waardige vertolking op het orgel van de Domkerk. Asma is vertegenwoordigd met ”Komt als kind’ren”. Het zal Asmaliefhebbers te snel en gladjes gaan, maar Hage weet ook te jagen en in de toetsen te grijpen.

Boeiend is Mudde zelf. Hage speelt niet diens bekende ”Lieve Jezus” of ”Waer dat men sich”, maar twee kleine canonische bewerkingen en de interessante Introductie, Koraal, Ciaconna over Psalm 24. Van deze Mudde had ik wel meer willen horen!

Intrigerend is ook Cor Kee, net als Mudde beïnvloed door componisten als Pepping en Distler. Diens wervelende Psalm 100, virtuoos uitgevoerd, laat horen waar een Zwartleerling óók uit kan komen.

Adriaan C. Schuurman, de hervormde tegenhanger van Mudde, is present met diens Toccata, Trio en Fuga over Psalm 150. Deze muziek is Hage op het lijf geschreven. Na miniatuurtjes van Willem Vogel krijgt Jacob Bijster met zijn laatromantische variaties over ”Ick wil mij gaen vertroosten” het laatste woord.

Hage laat zien dat de Hollandse koraalkunst van de 20e eeuw even breed als boeiend is.

Rondom Willem Mudde – Nederlandse koraalbewerkingen uit de 20e Eeuw – Jan Hage, Bätz-orgel Domkerk Utrecht; Toccata Records (TRR 99024); € 18,50; bestellen: www.toccata-records.nl

Introductie, Koraal en Ciaconna over Psalm 24:5: 'Verhoogt, o poorten, nu den boog' (Willem Mudde)

Komt als kind'ren van het Licht (Feike Asma)