Recensie: Isabelle van Keulen speelt Prokofiev, Vaughan Williams en Walton

Onze violistes staan wereldwijd volop in de schijnwerpers. Om een paar Nederlandse vioolvrouwen –zeker niet de minsten– te noemen: Janine Jansen, Lisa Jacobs, Liza Ferschtman, Simone Lamsma, Rosanne Philippens en natuurlijk Isabelle van Keulen.

Op deze cd presenteert Van Keulen (1966) drie composities die haar vanaf de start van haar carrière na aan het hart liggen: het Eerste Vioolconcert van Prokofiev en het Altvioolconcert van William Walton, aangevuld met ”The Lark Ascending” van Ralph Vaughan Williams als buitensporig lange toegift van bijna een kwartier. Drie kollossale krachtmetingen die nooit naast elkaar op een concertprogramma zullen prijken. Al was het maar omdat het ondoenlijk is om als solist gedurende een concert om te schakelen van viool naar altviool. Toch is de vereniging van beide concerten op deze cd niet vergezocht. Er wordt over het algemeen aangenomen dat Walton in 1929 Prokofievs Eerste Vioolconcert uit 1917 als blauwdruk nam voor zijn eigen Altvioolconcert. In het cd-boekje noemt Van Keulen een tiental overeenkomsten tussen beide composities. De opsomming levert een interessante luisteropdracht op.

Samen met de NDR Radiophilharmonie (Hannover) onder leiding van drie verschillende dirigenten weet Van Keulen enerverende en bij vlagen aangrijpende vertolkingen neer te zetten. Haar beheersing is groots, zowel in de stekelige scherzo’s als in de weemoedige langzame delen. Hopelijk is deze Nederlandse vioolvrouw voorlopig nog niet uitgespeeld.

Sergei Prokofiev – Ralph Vaughan Williams – William Walton, Isabelle van Keulen – NDR Radiophilharmonie; Challenge Classics (CC72793); € 19,95; bestellen: www.challengerecords.com

Andantino, uit: Violin Concerto No. 1 in D Major, Op. 19 (Prokofiev)

Andante comodo, uit: Viola Concerto (Walton)