Recensie: Historische opnamen Piet van Egmond vanuit Mozes en Aäronkerk

Toen de Oude Kerk in Amsterdam in 1966 in restauratie ging, zette organist Piet van Egmond zijn concerten voort in de Mozes en Aäronkerk. Zijn grote voorliefde voor het romantische repertoire kon hij goed op dit Ademaorgel kwijt.

Daar laten de NCRV-opnamen die in 1966 en 1967 voor de radio zijn uitgezonden geen twijfel over bestaan. Ze zijn in het archief van de Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum opgeslagen. Een selectie ervan is nu op cd gezet. Deze eerste cd –er volgen er dus meer– is gewijd aan de Belgische en Franse componisten Mailly, Saint-Saëns, Bonnet, Franck en Guilmant.

Ongelooflijk hoe Van Egmond het Ademaorgel naar zijn hand weet te zetten met het intelligente gebruik van de zwelkast. Mailly’s Marche Solennelle begint met een stevige klassieke orgelklank, afgewisseld met fluisterende passages, vervolgens gekruid met een theaterachtig klinkende orgelklank. Van Egmond ten voeten uit! In de vierde Sonate van Guilmant zwiert alles de kast uit. De Variations de Concert van Bonnet is één en al kleurenpracht.

Hoogtepunt zijn voor mij Choral I en II van Franck. De nogal vrije manier waarop Van Egmond ze tot klinken brengt zal niet iedereen waarderen, maar kan mij wel bekoren. Dat geldt eveneens voor Francks Andantino.

En dan de improvisatie over ”U zij de glorie”. Hiervoor zat ik destijds al aan de radio gekluisterd. Een feest van herkenning.

Piet van Egmond – Belgisch-Franse orgelwerken – Adema-orgel Mozes en Aäronkerk Amsterdam; Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum; € 15,-; bestellen: www.pietvanegmond.nl

Marche Solennelle (Alphonse Mailly)

Andantino in g (César Franck)