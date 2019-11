Recensie: ”Himmelwärts” van Eric Koevoets

Eric Koevoets is een onvermoeibare promotor van ‘zijn’ Maarschalkerweerdorgel in de Lambertuskerk te Rotterdam.

Dit orgel staat hoog op de koorzolder, zodat het geluid nooit overdonderend maar juist poëtisch overkomt. Juist die kant van het orgel is als uitgangspunt voor deze cd genomen.

De grote variatiereeks over ”Weinen, Klagen” van Franz Liszt weet Koevoets met veel inlevingsvermogen neer te zetten, waarbij ik de delen waarin het accent niet op virtuositeit ligt, zelden zo mooi hoorde. Richard Wagner schreef helaas geen orgelmuziek; zijn ”Wesendonck-Lieder” (oorspronkelijk voor piano en sopraan) klinken hier met soliste Jenny Haisma. Qua interpretatie balanceert ze precies tussen verfijndheid en de totale extase die deze muziek kenmerkt. Ondanks het feit dat deze liederen tekstueel en qua achtergrond van ontstaan wel erg ver afstaan van kerkmuziek, is deze keus goed te verklaren; het orgel is geïnspireerd op Duits-romantische instrumenten en Koevoets tovert uit zijn orgel een prachtig orkest. Je waant je qua opname echt in de kerk.

Charles Tournemire’s Toccata over het gregoriaanse ”Ad regias” doet het eveneens goed, waarmee bewezen wordt dat pneumatische orgels niet traag en duf van klank hoeven te zijn. Het voorspel voor ”Tristan und Isolde” van Wagner is zo’n stuk dat zo bekend is dat je je afvraagt of je zo’n werk überhaupt zonder orkest uit kunt voeren. Koevoets maakte een revisie van een eerdere bewerking; hij dwingt groot respect af met deze prestatie.

Himmelwärts – Eric Koevoets organ & Jenny Haisma soprano; Tulip Records (TURE 201928); € 18,-; www.venster-op-muziek-lambertus.com

Variationen über ”Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” (Franz Liszt)

Der Engel, uit: Wesendonck-Lieder (Richard Wagner)