Recensie: Harm Hoeve in de Domkerk te Utrecht

Bij de meeste muzikanten kun je aan het spel horen hoe de persoon is. In dat geval is Harm Hoeve een optimistisch mens die weet waar de grens tussen lekker in de toetsen grijpen en onbesuisd tekeergaan ligt.

Deze live-cd bevat een toegankelijk en veelzijdig programma. Niet ten onrechte, want het robuuste Utrechtse Domorgel kan veel verschillende werelden aan. De reden van uitgave („omdat van het orgel niet zoveel opnames verschenen zijn”), deel ik overigens niet.

De Marche Triomphale van Lemmens is een lekkere binnenkomer. Aan de prominente klank van het rugwerk herken je het orgel direct. Ondanks dat Hoeve –volgens het booklet– het Domorgel niet eerder bespeelde, zijn de registraties over het algemeen goed in balans.

Een luchtig deeltje uit Concerto 6 van Händel vormt de overgang naar Bachs Preludium in G BWV 568. Dit werk krijgt een aanpak die aan de voorzichtige kant is, evenals de Arioso BWV 156. Wel valt in het laatste werk de prachtige timing op.

Denis Bédards variaties over ”Almachtige, verheven Heer” zijn een mooie gelegenheid om flink wat klankkleuren te laten horen. Ook al graaft het werk niet diep, Hoeve weet het met veel elan te brengen. De Cantilena van Rheinberger krijgt een mooie, zangerige uitvoering en ook in Gigouts Toccata zijn tempo en ruimte echt één. Koraalbewerkingen van Asma en Hoeve vormen de omlijsting.

Aardig dat Hoeve aan het eind van zijn koraalbewerking de gebaande paden een beetje verlaat. Zo te horen zit daar meer in! Misschien een idee voor een volgende cd, en dan ook gelijk een groot Frans werk opnemen? De organist heeft er aantoonbaar de kwaliteiten voor.

Harm Hoeve, Domkerk Utrecht; Excellent Recordings (ER 134218); € 15,95; bestellen: www.bestelmuziek.nu

