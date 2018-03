Recensie: Gerard de Wit brengt klankdocument Van Noordt

Bij de orgelliefhebbers zijn de psalmbewerkingen van Anthoni van Noordt zeker bekend. In het ”Tabulatuur-boeck” (1660) waar ze in staan vinden we ook nog zogenaamde ”Fantasyen”. Deze zes vrije werken worden minder gespeeld, maar zijn zeker de moeite waard. Dan hebben we ook nog sonates van neef Sybrandt van Noordt en werk voor blokfluit solo van oom Jacob van Noordt.

Gerard de Wit besloot om in het Reformatiejaar 2017 een cd-productie te maken die al dit moois bundelt. De eerste twee cd’s bevatten de tien psalmpartita’s, die extra allure krijgen door de toegevoegde vocale werken van Claude Le Jeune. De derde cd bevat de vrije werken, die op klavecimbel, kistorgel en met/door solisten worden uitgevoerd.

De rijke afwisseling en de kwaliteit van alle medewerkenden maken deze productie tot een absolute aanrader. De psalmbewerkingen worden door De Wit op het Zutphense Baderorgel gespeeld. Hij doet dat integer en met fraai orgelgebruik. Hoewel praktisch alle stemmen van Van Noordts eigen Amsterdamse orgel in Zutphen tot klinken kunnen worden gebracht, mis je de middentoonstemming wel. De vocale en instrumentale bijdragen laten niets te wensen over. En wat een prachtige drie- en vierstemmige psalmen van Le Jeune! In de toelichting op de psalmen meldt zanger Peter de Groot dat het tempo van de gemeentezang na de Reformatie zeer laag lag, „in de orde van één lettergreep per seconde.” Dat lijkt me nog rijkelijk snel; ik vermoed dat het tempo eerder nog drie- tot viermaal lager lag...

Een compliment voor de cd-opname en -montage: de twee verschillende opnamelocaties lopen soepel in elkaar over.

Klankdocument familie Van Noordt – Gerard de Wit, orgel en klavecimbel; Dutch Baroque Records; 3-cd; € 34,95; bestellen: www.dutchbaroquerecords.nl

Psalm 38: Orgelvers 2 a2

Psalm 38: Wil in Uwen toorn gestadig

Psalm 2: Orgelvers 3 a4 Pedal

Psalm 119: Bien-heureuse est la personne qui vit

Psalm 24: Verhoogt u, grote poorten! Nu

Psalm 24: Orgelvers 3 a4 c.f. in de Bas

Sonata a Cimbale Solo (Sybrandt van Noordt)

Frere Frapar (Jacob van Noordt)