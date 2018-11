Recensie: Geestelijke muziek Mendelssohn

Felix Mendelssohn, opgegroeid in gegoede joodse kring, later luthers gedoopt, componeerde al vanaf zeer jonge leeftijd veel én breed en bezocht meerdere landen. Uitgeput overleed hij in 1847 op 38-jarige leeftijd. Door tijdgenoten geprezen en verguisd.

Geprezen omdat hij de compositievormen van Bach en Händel nieuw leven inblies, met het klankidioom van zijn tijd. Verguisd onder het verwijt dat hij niets vernieuwends aandroeg. Hoe dan ook, in onze tijd wordt hij vaak geprogrammeerd. Door oratoriumkoren met vooral zijn ”Paulus” en ”Elias”, maar ook door vele kerkkoren die kleinere werken van hem uitvoeren.

Kammerchor Stuttgart werkte meer dan twee decennia aan de opname van alle vocale werken van Mendelssohn. Nu is daaruit een selectie van geestelijke muziek verschenen met honderd minuten luistergenot. Voor de één een gouden mogelijkheid voor een eerste kennismaking met Mendelssohn, voor de ander –als dirigent, solist of koorzanger– een hoogstaand, handig en niet prijzig ijkpunt voor eigen uitvoering, onder andere voor (delen uit) ”Elias”, Psalm 95, Psalm 42, en het bekende ”Verleih uns Frieden”. Deze productie is fantastisch gedocumenteerd, in Duits en Engels. Opnametechnisch perfect.

Ik kan dit ‘gehoorapparaat’, deze ‘spiegel’, vol overtuiging aanbevelen. Dat betreft dan allerlei aspecten, zoals uitspraak, verstaanbaarheid, zuiverheid, klankverhouding tussen koor en orkest, dynamische effecten, spanningsbogen, dramatiek, precisie en orkestkwaliteit. De tempi zijn mij wat hoog. En ”zacht” is me soms niet zacht genoeg. Maar absoluut een inspiratiebron om te willen gaan uitvoeren wat je nog niet onder handen kwam.

Felix Mendelssohn Bartholdy – Jauchzet dem Herrn, alle Welt – Geistliche Chormusik – Kammerchor Stuttgart o.l.v. Frieder Bernius; Carus Verlag (83.491); 2-cd

