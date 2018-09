Recensie: Geestelijke koormuziek Charles Gounod

Waar kennen we de Franse componist Charles Gounod (1818-1893) van? Van zijn sentimentele ”Ave Maria” toch, de bewerking van Bachs onvolprezen eerste Prelude in C uit het ”Wohltemperiertes Klavier”?

Operaliefhebbers zullen ”Faust” en ”Roméo et Juliette” noemen. Wat echter bijna niemand weet, is dat Gounod talloze religieuze composities op zijn naam heeft staan. Het was die onbekendheid die Carus Musikverlag deed besluiten een zes jaar oude opname opnieuw uit te brengen, ter gelegenheid van Gounods 200e geboortejaar. Daardoor kunnen we kennismaken met twee missen, de ”Zeven laatste woorden van Christus aan het kruis” en vier kleinere koorwerken, waaronder een ”Pater Noster”.

Tijdens zijn studie in Rome raakte Gounod gefascineerd door de polyfone muziek van Palestrina en Di Lasso. Uit die tijd stammen zijn eerste religieuze composities, al schreef Gounod zelf niet in polyfone stijl. Zijn religieuze composities kenmerken zich door zingbare melodieën in een romantisch en devoot idioom. Positief is dat hij zich verre houdt van effectbejag en virtuositeit, maar het woord wil dienen.

Echt grootse muziek is het niet, maar wel stemmingsvol. I Vocalisti uit Potsdam en dirigent Hans-Joachim Lustig geloven er hoorbaar in. Hun uitvoeringen zijn kundig en toegewijd, al verraden klank en dynamiek dat I Vocalisti uit (gevorderde!) amateurs bestaat. Dat is geen kritiek. Toonvorming, intonatie en articulatie zijn over het algemeen prima op orde.

Organist Tobias Götting begeleidt adequaat. De romantische klank van het pneumatische orgel in de kerk in Niedernstöcken past uitstekend bij de geest van Gounods composities.

Charles Gounod – Sacred Choral Music – Kammerchor I Vocalisti – Tobias Götting, Organo – Hans-Joachim Lustig; Carus Verlag (83.490); € 19,90; bestellen: www.carus-verlag.com