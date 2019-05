Recensie: Geert Bierling met vier orgelconcerten Händel

Al vele jaren voert de Rotterdamse stadsorganist, Geert Bierling, transcripties van orkestwerken uit. Variërend van Vivaldi, Albinoni, Schubert en Tsjaikovsky, tot Gershwin en Ravel. Verschillende ervan heeft hij op cd gezet.

Onlangs verscheen een vierde schijfje met Händelmuziek. Staan op de eerste twee cd’s diens orgelconcerten opus 4 en 7 en op het derde schijfje de Concerti Grossi opus 3, op deze vierde cd zijn de orgelconcerten 13 tot en met 16 gezet.

De cd verrast door de vrije manier waarop Bierling met Händels werk omgaat. Soms verandert hij noten, voegt ze toe of laat ze weg. En op de ”ad libitum”-plekken waar Händel de vrije hand geeft, improviseert hij er lustig op los, of laat hij evergreens horen: in het 14e concert de ”Harmonious Blacksmith” en in het 15e de bekende Sarabande. In het concert over de koekoek en de nachtegaal is zelfs een woud vol gekwetter te beluisteren. Maar omdat Bierling Händels muziek grondig beheerst, komt deze vrijbuiterij heel natuurlijk over.

Bierling voert de concerten uit op het Flentroporgel van de Rotterdamse Doelen. Dit is na de revisie van 2006/7 grondtoniger geworden: schrijdt de koningin van Scheba nog voort onder begeleiding van een snijdend mixturenkoor, in het ”Maccabeus”-concert schalt een Cornet en marcheert een regiment van grommende tongwerken.

Dat het instrument direct is opgenomen deert daarbij niet: want Bierling speelt zo secuur en soepel, dat je naar zijn ”hommage aan Händel” geboeid blijft luisteren.

Handel – Four Grand Organ Concertos, Geert Bierling; Classical Records (CR 092018); € 15,-; bestellen: www.geertbierling.nl

”Arrival of the Queen of Sheba”, Second Overture in Solomon HWV 67 – Sinfonia Act 3

Allegro, uit: Concerto in F major No 13 after HWV 295 (The CUCKOO and the NIGHTINGALE)