Recensie: Eerste cd van Utopa Barokorgel Orgelpark

De klankwereld van Bach. Dat pretendeert het nieuwe Utopa Barokorgel in het Amsterdamse Orgelpark te vertegenwoordigen. Het klankconcept van Zacharias Hildebrandt, door Hermann Eule in de oude orgelkas van Hildebrandt in de St.-Wenzelskirche in Naumburg gereconstrueerd, stond daarvoor model. Al voor de ingebruikneming in maart is de klankwereld van het nieuwe orgel op cd vastgelegd.

De cd opent met drie delen uit ”Die Kunst der Fuge”, gespeeld door Jan Willem Jansen (Toulouse). In Contrapunctus 1 is de mooie, spuckende aanspraak van de wel heel fraaie prestant opvallend. De Japanse intonateur Yokota heeft bij dit orgel verschillende types pijpaanspraak toegepast. Spucken is daarvan de meest geslaagde. In het Adagio uit het Concerto in a (BWV 593), waarin David Franke (Naumburg) een heel laag tempo kiest, vormt een andere aanspraak een hinderlijke doorspraak van hikkende bijgeluiden.

Marcel Verheggen (Maastricht) vliegt als een Formule 1-coureur door het Preludium en Fuga in G (BWV 541). Overigens wel in een indrukwekkende plenumregistratie. De verschillende klankfacetten van het orgel komen aan bod in de partita ”Sei gegrüsset” (BWV 768).

Het overtuigend klinkende orgel is uitgerust met de nieuwste technologie: elke pijp kan apart aangestuurd worden via een digitale speeltafel. Klank en windvoorziening kunnen op alle mogelijke manieren gemanipuleerd worden. Zo is dit ”hyper organ” een brug tussen barok en 21e eeuw. Ansgar Wallenhorst (Ratingen) zet deze digitale revolutie improviserend naar zijn hand. Wellicht ben ik te oud geworden om het echt mooi te vinden.

Het Utopa Barokorgel in het Orgelpark; Orgelparkrecords (018-2018); € 15,-; bestellen: www.orgelpark.nl

Jan Willem Jansen: Contrapunctus 5, uit: Die Kunst der Fuge, BWV 1080 (J. S. Bach)

Marcel Verheggen: Preludium en Fuga in G , BWV 541 (J. S. Bach)

David Franke: Improvisatie