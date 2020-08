Recensie: Echtpaar De Wit speelt blokfluitsonates

Bespelers van de blokfluit die graag muziek van Bach willen uitvoeren moesten het altijd doen met een bijzonder klein repertoire. Dankzij klavecinist en organist Gerard de Wit uit Zwijndrecht zijn er nu vijf sonates bij gekomen, door hemzelf getranscribeerd en op deze cd samen met zijn vrouw Johanneke de Wit uitgevoerd op het eigen label Dutch Baroque Records.

Net als Bach, die zelf ook regelmatig zijn muziek bewerkte voor een ander instrument, nam Gerard sonates voor traverso (barokfluit), viola da gamba en viool onder handen en vervaardigde transcripties voor de altblokfluit. Hij bouwde zelfs een triosonate voor orgel om tot een blokfluitsonate. Het resultaat is verbluffend. Blokfluit en klavecimbel klinken tezamen verrassend contrastrijk en de combinatie blokfluit en orgel is een lust voor het oor. Johanneke speelt geheel in stijl, virtuoos zonder zich te willen profileren, en beschikt over een milde toon.

Het spel van Gerard kenmerkt zich eveneens door stijlbewustzijn en doet regelmatig denken aan dat van zijn leraar Ton Koopman: raak gekozen tempi, een nimmer aflatende puls en een kleurrijke waaier aan trillers en andere versieringen. In verband met het bereik van de altblokfluit werd bij drie sonates de toonsoort veranderd. Storend is dat geenszins, en Bach paste deze methode zelf ook regelmatig toe. Dat De Wits transcripties minstens even goed klinken als hun originelen toont aan dat hier een vakman aan het werk geweest is.

Transcriptions – Gerard de Wit, harpsichord and organ – Johanneke de Wit, recorder; Dutch Baroque Records; € 17,95; bestellen: dutchbaroquerecords.nl

Andante, uit: Flute sonata, BWV 1030

Allegro, uit: Organ sonata, BWV 525