Recensie: David Graham bespeelt Flentroporgel Londen

Flentrop bouwde een drieklaviers concertorgel voor het Royal College of Music te Londen (VK). Een eervolle opdracht, temeer omdat men zich een orgel wenste waarop de studenten veel stijlen overtuigend zouden kunnen spelen. David Graham, een van de ”professors at charge” nam de eerste cd op.

De Fantasia in g (BWV 542) van Bach vormt een eerste kennismaking met de klank. Een mild plenum met een in de hoogste regionen wel erg milde Bazuin is de ruggengraat van de klank. Windvoorziening en speler zijn zo te horen nog niet helemaal aan elkaar gewend…

Over het spel zou je over de hele linie positief kunnen zeggen dat het stilistisch verantwoord en technisch erg betrouwbaar is. Negatief gezegd is het nogal vlak en worden (te) veel werken op deze cd nogal nuchter benaderd. Zo lijdt het beroemde ”Nun komm, der Heiden Heiland” (Bach) onder deze aanpak: de vele ontroerende momenten hebben niet de volle aandacht, en door het ontbreken van kerkakoestiek hoor je alles!

Echter, door de brede keus qua repertoire hoor je veel kanten van het instrument. Opvallend zijn de perfect afgewerkte tongwerken: in Stanfords Prelude in F een fraaie Hobo, een heerlijke Trompet in de fuga van Buxtehude en aan het slot van Karg-Elerts sensuele ”Harmonies du Soir” een sonore Dulciaan. Worden de Swelltongwerken in de Franse romantiek tegen de grondstemmen aangezet, dan overtuigt het orgel minder; de grondstemmen zijn te weinig in aantal en te barok van klank om de wereld van een Frans instrument op te roepen. In Franse (Guilain) en Duitse (Pachelbel) barok komt het orgel echter helemaal thuis…

Royal College of Music Organ – Flentrop Orgelbouw – Performed by David Graham; Royal College of Music (RCM 201801); € 12,50; bestellen: info@flentrop.nl

