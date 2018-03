Recensie: Camerata Trajectina brengt Lutherliederen

Camerata Trajectina maakte naam met producties waarin onderzoek naar de Nederlandse liedcultuur en een hoogstaande uitvoering van die liederen hand in hand gaan.

Na het overlijden van oprichter en artistiek leider Louis Peter Grijp in 2016 is het ensemble gelukkig verdergegaan. Onder leiding van zanger Nico van der Meel bracht het gezelschap ter gelegenheid van het Reformatiejaar weer een juweeltje op de markt: een cd waarop tot klinken komt hoe de (melodieën van de) liederen van Luther in de 16e eeuw in de Nederlanden voet aan de grond kregen.

Dat gebeurde op allerlei manieren. Luthers liederen werden uiteraard vertaald voor de Nederlandse aanhangers van de ”lutherij”. Daarbij werden ze soms ook uitgebreid en toegepast op de oorlog met Spanje, zoals met ”Ein feste Burg” en ”Erhalt uns, Herr” gebeurde. Luthers trinitatislied ”Gott der Vater wohn uns bei” werd verbouwd tot een heldhaftig geuzenlied. En op ”Vater unser im Himmelreich” maakte iemand als parafrase een felle aanklacht tegen Alva.

Daarnaast was er de invloed van de melodieën, bijvoorbeeld in de psalmbundels van Utenhove. Zo moet zijn Psalm 82 gezongen worden op de melodie van Luthers ”Mit Fried und Freud”. En een martelaarslied over de doopsgezinde Frans van Bolsward gaat op ”Nun freut euch”.

Uit de calvinistische traditie is op deze cd helaas weinig te vinden. Waarom geen lutherse liederen opgenomen die in gereformeerde psalmboeken stonden? Een gemiste kans.

Wat Camerata Trajectina, bestaande uit vijf zangers en vijf instrumentalisten (blokfluit, viola da gamba, harp, luit en drum), wél biedt, is in één woord prachtig.

