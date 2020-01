Recensie: Bachopnamen Nico van den Hooven

Onlangs verscheen een cd met opnamen van Nico van den Hooven. Van 1965 tot 1988 was hij docent aan het Utrechts conservatorium, waar hij organisten van naam opleidde, zoals Piet van der Steen, Peter van Dijk, Wout van Andel, Reitze Smits en Gerrit Christiaan de Gier.

Daarnaast gaf Van den Hooven concerten, waarbij hij om zijn Bachspel werd geroemd. Maar dat is nooit op een lp of cd vastgelegd. Kwam het omdat de organist perfectionistisch was? Of omdat hij ook van klussen hield? Twee boerderijen werden grondig gerestaureerd... Gelukkig zijn er wel opnamen van zijn Bachspel bewaard. Enkele hiervan zijn nu op cd gezet.

Op het Van Vulpenorgel van het Utrechts conservatorium horen we een magistraal Preludium in f. De vijfde Triosonate tinkelt op een Van Vulpen in Wassenaar, met een heerlijke 8’-4’-1’-registratie zoals toen in de mode was. Bevallig danst het Largo uit Bachs Dubbelconcert door de kerk in Farmsum. En kruidig klinkt een c-moll-prelude op het Silbermannorgel in Reinhardtsgrimma.

Bachs bewerkingen over ”Allein Gott in der Höh” (BWV 662-664) worden uitgevoerd in de Grote Kerk van Zwolle. Deze opnamen zijn kort voor zijn overlijden in 1991 gemaakt, toen Van den Hooven zwaar ziek was. Ook hier is nog te merken hoe hij Bach vertolkte. Niet zo expressief als Leonhardt of zo vlot als Marie-Claire Alain, maar wel netjes en natuurlijk. Zodat het een generatie van spelers tot voorbeeld was.

Nico van den Hooven – Johann Sebastian Bach; Document (DOC 201901); € 16,95; bestellen: www.documuziekproductie.nl