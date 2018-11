Recensie: Bachcantates door organistenduo De Jong en De Jong

De broers Euwe en Sybolt de Jong zijn alweer toe aan deel 8 van hun serie met bewerkingen voor orgel vierhandig van delen uit Bachs cantates.

Zij kozen nu voor het prachtige Müllerorgel in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Alleen al vanwege de toelichtingen over de relatie tekst-muziek zijn deze cd’s de moeite waard.

De broers hebben inmiddels ruime ervaring in het bewerken van Bach, maar het blijft knap dat je nergens denkt: hoorde ik maar het origineel. De muziek blijft prachtig overeind. Qua repertoire is een afwisselend programma gemaakt: een ”Ratswechselconcerto” als start (met een fraaie Dulciaan in het middendeel), waarna een eendelig concerto (”Ach Gott, wie manches Herzeleid”) een diepzinnig contrast vormt. Dit klaaglied vormt een hoogtepunt; wat klinkt zo’n prestant als een natuurlijke imitatie van een barokstrijker.

Zoals Bach en Walther bijvoorbeeld Vivaldi bewerkten, vinden we hier een ”Concerto del signor Bach” als luchtig intermezzo. Je krijgt bijna spijt dat je twee organisten nodig hebt om deze muziek te kunnen spelen: wat klinkt dit heerlijk! Als contrast volgt een canonische bewerking, waarbij de canon symbool staat voor trouw en waarheid.

De complexe fuga BWV 54 lijkt zo weggelopen uit de Kunst der Fuge. Het voordeel van twee spelers is dat je door verschillen in klank de structuur van het stuk erg mooi kunt openleggen.

Voor wie echt alles wil weten zijn de registraties in het booklet opgenomen. De opname is gedetailleerd, maar zonder dat de ruimte gemist wordt.

Bach – Cantatas – Euwe de Jong – Sybolt de Jong – volume VIII; WestraMedia; € 22,-; bestellen: www.shopdejongdejong.nl

Allegro - aria: Halleluja, Stärk und Macht, BWV 29/3

Aria (T): Treu und Wahrheit, BWV 24/5