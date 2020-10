Fries orgel naar vrije gereformeerde gemeente Kruiningen

Het orgel van Bakker & Timmenga uit de voormalige gereformeerde Pypketsjerke in Augustinusga (Friesland) heeft een nieuwe bestemming gekregen in een nieuwe kerk in Kruiningen.

De nieuwe kerk in het Zeeuwse dorp is gebouwd door de vrije gereformeerde gemeente (vgg) van Kruiningen, die eind 2017 ontstond na een scheuring in de plaatselijke gereformeerde gemeente. Ds. G. Bredeweg en –momenteel– zo’n 400 leden vormen sindsdien een nieuwe gemeente.

De gemeente heeft in de achterliggende tijd een nieuw kerkgebouw gebouwd, de Adullamkerk, die zo’n 2,3 miljoen euro heeft gekost. Daarin heeft ook het orgel uit het Friese Augustinusga een plek gekregen. Het betreft een tweeklaviers instrument (dertien stemmen) dat de Friese orgelbouwer Bakker & Timmenga in 1929 voor de gereformeerde Pypketsjerke in Augustinusga bouwde. Deze kerk uit 1916 is sinds begin 2016 buiten gebruik.

Opening Adullamkerk vgg Kruiningen 16 oktober

De Adullamkerk in Kruiningen wordt op vrijdag 16 oktober in gebruik genomen.