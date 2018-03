Freytagorgel Warffum moet voor halfmiljoen gerestaureerd

Het orgel van H. H. Freytag in de hervormde kerk van Warffum (Groningen) is hoognodig aan restauratie toe. De kosten bedragen bijna een half miljoen euro.

Dat meldt RTV Noord. Volgens Anne Pranger van de protestantse gemeente Warffum-Breede-Usquert is de situatie nijpend: „Het orgel wordt kunstmatig in leven gehouden. We voeren steeds reparaties uit. Het orgel is nog net bespeelbaar, het is hoog tijd voor een restauratie”, zegt hij tegenover RTV Noord.

Het instrument, waaraan Freytag in 1811 begon en dat door diens meesterknecht Timpe in 1812 voltooid werd, is het laatste orgel uit de school van Arp Schnitger. In de 19e en 20e eeuw werkten Petrus van Oeckelen, de firma M. Spiering en Orgelmakerij Reil aan het tweeklaviers instrument met 24 stemmen.

De gemeente hoopt ruim de helft van de kosten van de restauratie (470.000 euro) te krijgen via provinciale subsidie. Ook wordt de gemeente Eemsmond gevraagd een bijdrage te leveren.