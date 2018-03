Flentroporgel RCM Londen in gebruik genomen

Het orgel dat Flentrop Orgelbouw voor het Royal College of Music (RCM) in Londen heeft gebouwd, is vorige maand feestelijk in gebruik genomen.

Op zondag 25 februari heeft de bekende organist Thomas Trotter het orgel ingespeeld.

video

Het drieklaviers orgel dat Flentrop voor het Londense conservatorium bouwde telt 34 stemmen en is gerealiseerd in de Amaryllis Fleming Concert Hall van het RCM.

De Engelse organist David Graham, als docent verbonden aan het RCM, maakte inmiddels een opname op het nieuwe instrument van Flentrop. Op de cd speelt hij werken van onder anderen Pachelbel, Buxtehude, Bach, Krebs, Reger, Karg-Elert, Franck en Howells.

Lees hier een artikel over het orgel in het blad Choir and Organ.