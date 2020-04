Festival Oude Muziek Utrecht geannuleerd

Het Festival Oude Muziek gaat dit jaar niet door. De 39e editie van het evenement, die van 28 augustus tot en met 6 september in Utrecht zou plaatshebben, is wegens de coronacrisis geannuleerd. Het thema zou zijn: ”Let’s talk – Ars retorica”.

„Dat doet pijn, maar de volksgezondheid is nu het belangrijkst. De veiligheid van onze bezoekers, musici, vrijwilligers en medewerkers staat voorop. In het kader van de coronacrisis was deze beslissing onvermijdelijk”, aldus festivaldirecteur Xavier Vandamme vrijdag.

Onderzocht wordt of het voorgenomen programma een jaar later kan plaatshebben.

Het evenement trok vorig jaar in totaal ruim 70.000 bezoekers.