Festival Oude Muziek creëert werkgelegenheid met alternatief programma

Het Festival Oude Muziek, dat vanwege corona deze zomer zijn 39e editie moest annuleren, komt met een alternatief programma waarmee het werkgelegenheid voor musici creëert.

Festival Oude Muziek Utrecht geannuleerd

Van 28 augustus tot en met 2 september biedt de organisatie een reeks van 160 „intieme kamermuziekconcerten”, verzorgd door Nederlandse musici. „Hiermee steunt het festival de Nederlandse muzieksector, die buitengewoon hard getroffen is door de pandemie”, aldus het persbericht.

„Veel musici zagen door de coronacrisis in één klap al hun opdrachten verdwijnen, en daarmee hun bron van inkomsten. Door het opzetten van een aanzienlijk volume aan kamermuziekconcerten creëert het festival werkgelegenheid”, aldus de organisatie.

De concerten vinden niet alleen in Utrecht plaats, maar ook in tien andere Nederlandse steden: Almere, Amsterdam, Delft, Groningen, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Middelburg, Leeuwarden en Zwolle. „Hier hebben we mooie historische locaties uitgezocht waar u coronaproof intieme concerten kunt beleven.”

Donateurs steunen musici afgelast Festival Oude Muziek

Het volledige programma, waaronder „een omvangrijk online luik met livestreams”, wordt op 6 augustus gepubliceerd. De kaartverkoop voor de serie kamermuziekconcerten start op 7 augustus voor Vrienden; op 14 augustus start de algemene kaartverkoop.

