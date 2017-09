Festival Oude Muziek beste van Europa

Het Festival Oude Muziek in Utrecht is uitgeroepen tot beste festival van Europa. Het muziekevenement heeft de bijbehorende EFFE Award gekregen van de Europese Commissie en de European Festivals Association, is bekendgemaakt tijdens een gala in Brussel.

De EFFE Award is een Europese kwaliteitsprijs voor alle soorten festivals, van film, theater, architectuur, opera, beeldende kunst, fotografie en literatuur tot design en muziek. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. Directeur Xavier Vandamme van het Festival Oude Muziek is ingenomen met de prijs en spreekt van „een enorme opsteker.”

Het tiendaagse evenement wordt ieder jaar gehouden van eind augustus tot begin september. Het repertoire omvat oude muziek van de middeleeuwen tot ongeveer 1750,die veelal wordt uitgevoerd op historische instrumenten. De concerten vinden plaats op verschillende historische locaties in de binnenstad van Utrecht.

De afgelopen editie bracht een recordaantal van ruim 71.000 bezoekers op de been.