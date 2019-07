Festival in Culemborg bij 300 jaar Verhofstadtorgel

In de Grote of Barbarakerk in Culemborg gaat dinsdag 23 juli het festival ”Klank van de stad” van start. Tijdens het evenement staat het 300 jaar oude orgel van Verhofstadt uit 1719 centraal.

Het festival, dat tot zondag 28 juli duurt, wordt geopend met een concert door de Zwitserse organist Guy Bovet (77). Op verzoek van de stichting Muziek in de Grote of Barbarakerk heeft Bovet de afgelopen maanden gewerkt aan een opdrachtcompositie voor het Verhofstadtorgel. De organist zal het werk tijdens het concert zelf in première brengen.

Woensdag wordt op de Varkensmarkt een muurgedicht van voormalig stadsdichter René van Loenen over het jubilerende orgel onthuld. Aansluitend is er een concert met orgel, andere instrumenten, zang en poëzie in de Grote of Barbarakerk.

Donderdag verzorgt Geerten Liefting een concert waarbij hij improviseert bij de film ”The General” van Buster Keaton.

Vrijdag is het eigenlijke jubileumconcert, verzorgd door Peter van Dijk en Wim Diepenhorst. Beiden waren in 2012 en 2013 als orgeladviseurs betrokken bij de restauratie van het Verhofstadtorgel (1719) en het koororgel (Bosch, ca. 1680/anoniem ca. 1740). Ze spelen een programma op beide instrumenten.

Zaterdag is er een bustocht langs drie 18e-eeuwse orgels die zijn gemaakt door een Culemborgse organist. In de plaatsjes Est, Batenburg en Waspik spelen Laurens de Man, Francesca Ajossa en Adriaan Hoek een programma van een halfuur. Reisleider is Jaap Jan Steensma.

Zondag 28 juli, de datum waarop in 1750 Johann Sebastian Bach overleed, wordt met een Bachconcert het festival afgesloten. Het concert wordt verzorgd door barokorkest Concerto da Fusignano en Marijn Slappendel, cantor-organist van de Barbarakerk.

