Feestweek bij ingebruikname Pierre Palla Concertorgel

Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum neemt op dinsdag 10 december het gerestaureerde Pierre Palla Concertorgel in gebruik. Titulair organist Patrick Hopper bespeelt het instrument in diverse stijlen, „van Bach tot big band en van ballet tot tango.”

Het grote theaterorgel, aangeduid als AVRO Concertorgel, stond van 1936 tot 2004 in de AVRO-studio. Het instrument, dat werd gebouwd door de Rotterdamse orgelbouwer Standaart en afgemaakt door de Engelse orgelbouwer Compton, werd jarenlang bespeeld door Pierre Palla (1902-1968), de vaste organist van de AVRO.

Na de verkoop van de studio werd het orgel in 2004 uit de studio verwijderd en opgeslagen in Utrecht. In 2012 werd een stichting opgericht om het orgel te laten herbouwen in Studio 1 van het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Als eerbetoon aan Pierre Palla gaf de stichting het orgel de naam Pierre Palla Concertorgel. De gelijknamige stichting werd eigenaar van het orgel, dat een rijksmonument is, en liet het restaureren door orgelmakerij Pels & Van Leeuwen uit ’s-Hertogenbosch.

Het orgel „is een van de grootste originele theaterorgels van Nederland en een van de best bewaard gebleven exemplaren van Europa”, aldus het MCO. De Stichting Pierre Palla Concertorgel heeft Patrick Hopper aangesteld als titulair organist.

Tijdens de ingebruikname op dinsdag 10 december (20.00 uur) is de burgemeester van Hilversum aanwezig. Ook voeren Paul Hartog –hij heeft het orgel in de AVRO-studio vele jaren onderhouden en bespeeld– en orgeladviseur Jos Laus het woord. Tevens wordt een monografie gepresenteerd waarin de complete geschiedenis en documentatie van dit orgel is opgenomen.

Na de officiële ingebruikname is er nog een feestweek rond het instrument, met concerten op donderdag 12 en zaterdag 14 december door respectievelijk de Engelse organisten Simon Gledhill en Richard Hills en Patrick Hopper in samenwerking met het Goois Symfonie Orkest. Zaterdag 14 december is er overdag een open dag rond het Pierre Palla Concertorgel.

Meer informatie: www.mcogebouw.nl