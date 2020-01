FamilyStream vervangt na vijf jaar kast met cd’s

Favoriete muziek altijd en overal bij de hand. De reformatorische streamingdienst FamilyStream heeft na vijf jaar 4300 gebruikers. Voor de komende vijf jaar mikt de dienst op tussen de 10.000 en 20.000 gebruikers, zegt directeur Frans Visser. „Voor veel abonnees zijn wij de vervanging van de kast met cd’s die ze hadden.”

Om een uur of vier ’s middags is er vrijwel steevast een piek in de luisterdichtheid op FamilyStream. „Als de kinderen uit school thuiskomen”, verklaart directeur Frans Visser. „Onze luisterboeken met verhalen zijn dan ook een mooie optie voor jonge gezinnen. ’s Avonds staat FamilyStream eveneens veel aan. Op zondag wordt er zelfs tweemaal zoveel geluisterd als op een doordeweekse dag.”

Voor een tientje per maand kan via telefoon, computer, tablet of het geluidssysteem Sonos met twee apparaten gelijktijdig naar de muziekdienst worden geluisterd. Voor 5 euro per maand meer is er een familieabonnement voor vier apparaten tegelijk. „Het aantal gebruikers, nu 4300, neemt gestaag toe. Sinds de oprichting is het nooit gedurende drie opeenvolgende dagen gedaald. Elk jaar groeien we harder. Er zit dus, om in de termen te blijven, muziek in”, constateert Visser tevreden.

Met twee vrienden nam de voormalige bedrijfsovernameadviseur uit Barendrecht het initiatief voor FamilyStream. Muziekuitgeverijen binnen reformatorisch Nederland, zoals STH Records, Den Hertog, Interclassic Music, Excellent Recordings en De Bazuin, werden benaderd en waren geïnteresseerd. FamilyStream is nu de enige streamingdienst waarbij zij hun muziek aanbieden.

Exclusiviteit

„Die exclusiviteit is onze meerwaarde tegenover grote aanbieders als Spotify”, zegt Visser, lid van de gereformeerde gemeente in zijn woonplaats. „De uitgeverijen keken reeds tegen een daling van de cd-verkoop aan. De markt was al aan het kantelen naar luisteren via internet. Een eigen platform ontbrak echter. De gereformeerde gezindte was aangewezen op Spotify, waar van alles op te beluisteren is, ook muziek die we in onze kring afkeuren. FamilyStream is nu voor de uitgeverijen een ander verdienmodel, over een langere periode uitgesmeerd, waarmee zij een stabiele inkomstenbron behouden om voor de doelgroep te kunnen blijven produceren. Op Spotify en andere platforms zou hun muziek zijn opgegaan in de grote massa en was het lastiger geweest om binding te houden met de achterban.”

Recent is FamilyStream uitgebreid met een label voor klassieke muziek: Channel Classics. Gospelmuziek wordt niet aangeboden. „Dat genre is al goed vertegenwoordigd op Spotify en andere diensten en zo veelomvattend dat we toch nooit een compleet aanbod kunnen leveren”, licht Visser toe. „Bovendien zitten veel bestaande gebruikers er niet op te wachten.”

Onbekende albums

De streamingdienst, sinds kort ook actief in Canada, is inmiddels uit de kosten. Volgens Visser moet dit jaar een aantal van 6000 gebruikers haalbaar zijn. „Voor de komende vijf jaar mikken we op tussen de 10.000 en 20.000. Voor veel abonnees zijn wij de vervanging van de kast met cd’s die ze hadden. Er is nog wel een slag te maken. Nog lang niet iedereen kent deze manier van muziek luisteren. Totdat hun nieuwe auto of nieuwe geluidsset geen cd-speler meer heeft. Voor menigeen gaat dat moment er tussen nu en vijf jaar komen.”

De collectie van FamilyStream bevat nu ruim 2500 albums. „Wekelijks worden er zo’n vijf aan toegevoegd. Bij de labels liggen veel oude cd’s die nog niet zijn gedigitaliseerd. We gaan daar meer gas op geven om die ook op ons platform te krijgen. De meeste gebruikers blijven toch kiezen voor een beperkt aantal albums. Veel muziek op FamilyStream hebben ze nog nooit beluisterd, terwijl ze die wel mooi vinden als ze die horen. Met slimmere technieken willen we dit jaar die onbekende albums beter onder de aandacht brengen.”

„Rustig pianomuziekje bij huiswerk maken”

Marilyn Plugge (14) uit Barendrecht luistert „bijna dagelijks” naar FamilyStream. „’s Ochtends staat de muziek in de huiskamer aan. Uit school vind ik een lekker rustig pianodeuntje bij het huiswerk maken heerlijk. Dan leer ik sneller.” Zeker drie jaar heeft het gezin Plugge, na een proefperiode, al een abonnement. „Ik kan mijn muziekstijl er goed op vinden”, zegt Marilyn, mavo-leerlinge van de Guido de Brès in Rotterdam. Ze luistert het meest naar klassiek. „Vooral pianomuziek. Met het gezin is het heel verschillend, van kinderliedjes tot orgelmuziek en psalmen. Ook kinderverhalen zijn leuk om naar te luisteren, samen met mijn zusje.” Marilyn is tevreden met het aanbod. „Er komt ook steeds muziek bij. Sommige liederen zijn niet onze stijl, maar daar hoef je niet naar te luisteren. Spotify is anders, daar zit zoveel rommel op. Dat wil ik niet, ik ben christelijk opgevoed. Sommige cd’s op FamilyStream die ik mooi vind, heb ik in een offlinealbum staan, dan kan ik er ook naar luisteren als ik eens alleen naar school fiets.”

„Veel meer muziek voor veel minder geld”

Hanno Kempeneers (25), eigenaar van een autobedrijf in het Betuwse Meteren, vader van twee kinderen, was een van de eerste gebruikers. „Eerder kocht ik twintig tot dertig cd’s per jaar. Met FamilyStream heb ik nu veel meer muziek ter beschikking voor veel minder geld.” Gebruiksgemak speelt ook een rol, zegt Kempeneers. „Ik hoef niet meer in mijn eigen collectie op zoek naar een cd die ik wil beluisteren. En FamilyStream heb ik altijd bij de hand, via de app of het Sonos-systeem thuis. Ik luister er veel naar tijdens het autorijden en ’s avonds. Op zaterdagavond en ’s zondags staat FamilyStream altijd wel aan. Het is ook handig voor verhaaltjes voor de kinderen.” Kempeneers’ favoriete categorieën zijn orgelmuziek, koormuziek en klassiek. „Koormuziek beluister ik wel selectief, dat is een kwestie van smaak. Positief vind ik het nieuwe klassieke label. Eerder maakte ik voor klassiek repertoire nog gebruik van Spotify en had ik dus twee abonnementen nodig, nu kan ik de meeste klassieke muziek via FamilyStream horen.”

De vijf meest beluisterde albums van 2019

1. ”Peuterpret” (twintig peuterliedjes)

2. ”Handig!” (Pieter Heykoop en Willem Arie den Hertog, orgel en piano)

3. ”Shalom Chaverim” (Israëlliederen instrumentaal met onder anderen Marco den Toom (orgel), Marjolein de Wit (fluit), Marcel Zimmer (gitaar en percussie) en Martin Zonnenberg (piano))

4. ”Looft Hem op uw blijde snaren” (psalmen instrumentaal met strijkersensemble, Regina Ederveen (harp) en Arie van der Vlist (orgel))

5. ”My Hiding Place” (Nienke de Deugd, piano-improvisaties)