Expositie over in WO II verwoeste orgels

In de Tweede Wereldoorlog werden als gevolg van bombardementen in korte tijd 220 orgels verwoest. Het Nationaal Orgelmuseum in Elburg vraagt met een foto-expositie aandacht voor een deel van deze verloren gegane instrumenten.

Het waren met name vijandelijke én geallieerde bombardementen die soms belangrijke historische instrumenten verwoestten. Alleen al in Rotterdam werden gedurende de Tweede Wereldoorlog 25 orgels vernield. Maar ook in plaatsen rond de grote rivieren of in Limburg gingen instrumenten verloren. „Omdat orgels in een kerk meestal aan de torenkant geplaatst worden, en die toren vaak het eerste doelwit was tijdens beschietingen, sneuvelden er relatief veel orgels”, aldus het persbericht.

Het „meest curieuze verlies” noemt het Elburgse museum het orgel van Maasland: de kerk daar vloog in mei 1945 in brand door een afgedwaalde vuurpijl tijdens het bevrijdingsfeest. Daarbij ging ook het orgel verloren.

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding brengt het Nationaal Orgelmuseum de „indrukwekkende” foto-expositie ”75 jaar Verloren Orgels”. Van een deel van deze verwoeste instrumenten is een foto te zien en wordt het verhaal verteld. De expositie is nog tot eind van dit jaar te zien.

Illustratiewedstrijd

Het orgelmuseum organiseert deze maanden ook een internationale illustratiewedstrijd. De wedstrijd ”Orgelfantasie” staat open voor mensen van alle leeftijden van over de hele wereld. De opdracht is: Teken een orgel in een bijzondere setting, óf een orgel dat er totaal anders uitziet dan wat we van een orgel verwachten. „Het mag een klassiek ogend orgel zijn midden in de woestijn, op een drukke markt, of juist een orgel dat geheel aan de fantasie is ontsproten”, aldus het museum. „Het is niet de bedoeling om een bekend/klassiek orgelfront in een kerk af te beelden – een bijzonder, geheel aan de fantasie ontsproten orgel in diezelfde kerk mag weer wel. De enige voorwaarde is dat het nog enigszins herkenbaar moet zijn als orgel, en dat in het ontwerp orgelpijpen zichtbaar moeten zijn.”

De techniek van de illustratie is vrij: pentekening, potlood, stift, verf, beplakken met stof of papier, washitape (collagetechniek): alles mag. Wel moet de illustratie gemaakt zijn op een plat vlak (dus niet driedimensionaal). Professionele illustratoren zijn uitgesloten van deelname.

Inzendingen moeten vóór 1 september 2020 binnen zijn. Ze worden beoordeeld door een deskundige jury, waarna in september de uitslag bekend wordt gemaakt. Een aantal inzendingen wordt op termijn in het museum tentoongesteld. De winnaar van de wedstrijd krijgt een privéconcert in het Nationaal Orgelmuseum aangeboden.

Meer informatie www.nationaalorgelmuseum.nl