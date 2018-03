Estafette van 22 Bachconcerten in Friesland

De Stichting Organum Frisicum organiseert van maart tot en met december 2018 een Bachestafette in Friese steden.

Aanleiding is het feit dat Leeuwarden-Fryslân dit jaar culturele hoofdstad van Europa is. De concerten vinden plaats in Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek.

Het openingsconcert vindt op zaterdagmiddag 24 maart (16.00 uur) plaats in de Jacobijnerkerk van Leeuwarden. Theo Jellema laat het Müllerorgel horen met passiemuziek van Bach.

Andere organisten die meewerken aan de estafette zijn onder anderen Jochem Schuurman, Eeuwe Zijlstra, Dirk S. Donker, Peter van der Zwaag, Wolfgang Zerer, Leo van Doeselaar, Aart Bergwerff, Olivier Latry en Erwin Wiersinga.

De estafette wordt op Tweede Kerstdag afgesloten in de Jacobijnerkerk van Leeuwarden, waar opnieuw Theo Jellema het orgel bespeelt.

Behalve de estafette organiseert de Stichting Organum Frisicum tussen oktober 2018 en februari 2019 ook een lezingencyclus over de orgelcultuur in Friesland. De lezingen, die op woensdagavonden worden gehouden in de lutherse kerk in Leeuwarden, worden verzorgd door Ad Fahner, Hans Fidom, Robert Harris, Wim S. Ros en Theo Jellema.

Meer informatie: www.organumfrisicum.frl