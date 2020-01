Ensemble Filomusica viert zilveren jubileum in Zoetermeer

Het christelijk ensemble Filomusica, dat in Zoetermeer repeteert, bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal vindt op zaterdag 8 februari in Zoetermeer een jubileumconcert plaats.

Filomusica werd in 1994 opgericht. Het gezelschap –een kleine twintig amateurs– bestaat uit eerste en tweede violen, altviolen, celli, blokfluit, fluiten, hobo en klarinet. Eventueel kunnen pauken en trompet extra worden ingehuurd. Sinds begin 2007 staat het ensemble onder leiding van musicus Martien van der Zwan uit Alphen aan den Rijn.

Filomusica heeft veel ervaring in het begeleiden van koren. Daarnaast brengt het ensemble ook puur instrumentale muziek ten gehore, variërend van instrumentale bewerkingen van psalmen en gezangen tot klassieke muziek, van barok tot romantiek. Filomusica repeteert één keer in de veertien dagen op zaterdagmorgen in de Vredekerk van de gereformeerde gemeente van Zoetermeer.

Het jubileumconcert wordt zaterdagavond 8 februari gegeven in de Oude Kerk van Zoetermeer. Op het programma staat een aantal klassieke werken van onder anderen Mendelssohn, Mozart en Telemann. Verder worden bewerkingen gespeeld van psalmen en gezangen, van de hand van onder anderen Leander van der Steen en dirigent Van der Zwan. Ook is er samenzang onder begeleiding van het ensemble.

Die zaterdagmiddag is er in de Vredekerk een reünie voor oud-leden van het ensemble. Daar wordt ook een stuk ingestudeerd dat ’s avonds wordt uitgevoerd.

Het concert in de Oude Kerk (Dorpsstraat 59) begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor Bijbelcentrum Het Kompas in Scheveningen.

Meer informatie: www.filomusica.collarco.nl