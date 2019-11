Engelse dirigent Stephen Cleobury (70) overleden

De Engelse organist en dirigent Stephen Cleobury, jarenlang verbonden aan het koor van King’s College in Cambridge, is vrijdag op 70-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt King’s College zaterdag.

Sir Stephen Cleobury (1948) was vanaf 1982 als ”music director” verbonden aan het koor van King’s College. Afgelopen september nam hij afscheid van het wereldberoemde koor.

Stephen Cleobury: Koorjongens aanmoedigen en uitdagen

Op de vraag wat hem het meeste bij blijft van zijn tijd bij King’s College, zei Cleobury juli vorig jaar tegenover het Reformatorisch Dagblad: „Heel bijzonder vond ik het optreden met het koor in Soweto, in Zuid-Afrika. Maar ook het jaarlijkse Festival of Lessons and Carols is steeds weer een hoogtepunt waar ik ieder jaar naartoe leef. Onze bezoeken aan Nederland vond ik eveneens bijzonder, omdat je daar merkt dat onze muziek zo wordt gewaardeerd. En natuurlijk de uitvoeringen van grote werken zoals de Matthaüs Passion en de bijbehorende ontmoetingen met topmusici.”

Wat voor plannen hij had voor na zijn pensionering? „Ik ga in York wonen. Een van mijn twee dochters –ze is 8– zingt daar in het koor van York Minster. Mijn vrouw woont daar al, met haar. Onze andere dochter (14) zingt ook, in het koor van St Catherines College in Cambridge. In York ga ik proberen mij in de muziek nuttig te maken. Ik heb nog geen concrete plannen.”

Nieuwe dirigent voor King’s College Cambridge