Eerste concert gerestaureerd orgel hhg Sommelsdijk

Paul Kieviet speelt vrijdagavond 28 juli een Bachherdenking in de hersteld hervormde Rehobôthkerk in Sommelsdijk. Het is het eerste concert sinds het drieklaviers orgel van Van Vulpen eerder dit jaar werd gerestaureerd en uitgebreid.

De Rehobôthkerk van de hersteld hervormde gemeente Middelharnis-Sommelsdijk bezit sinds 2007 het orgel dat de Gebroeders Van Vulpen Orgelmakers uit Utrecht in 1961 voor de Pauluskerk in Rotterdam bouwden. Het drieklaviers instrument werd in dat jaar door orgelmaker Steendam uit Roodeschool gerenoveerd en in de Rehobôthkerk te Sommelsdijk geplaatst. Op 15 december 2007 werd het in gebruik genomen, waarbij de organisten Ab Vroegindeweij en Sander van den Houten het instrument bespeelden.

Sinds 2008 is het orgel in onderhoud bij Orgelmakerij Reil uit Heerde. Deze firma heeft het in 2010 voorzien van nieuw toetsbeleg. In de eerste maanden van dit jaar heeft Reil groot onderhoud aan het instrument uitgevoerd. Daarbij is „veel achterstallig technisch onderhoud weggewerkt, zoals onder andere het restaureren van de handklavieren en het pedaalklavier, alsook het vernieuwen van de tremulanten”, aldus de website van de kerk.

Om het orgel meer grondtoon te geven en de totaalklank in balans te brengen is bij de recente restauratie ook een aantal registers aangepast. De Fagot en Trompet van het pedaal, de Trompet van het hoofdwerk en de Dulciaan van het rugwerk zijn nagenoeg vernieuwd. Deze tongwerken zijn voorzien van nieuwe kelen en tongen en de schalbekers zijn verlengd.

Verder is de Mixtuur van het pedaal vervangen door een nieuw gemaakte Roerquint 6’ en is de Nasard 1 1/3’ van het rugwerk opgeschoven tot een Nasard 2 2/3’. Ook is de Quintadeen 16’ van het hoofdwerk één pijp opgeschoven en is hiervoor een nieuwe pijp bijgemaakt. Tot slot is de intonatie van het gehele orgel nagelopen en aan de kerkruimte aangepast.

Tijdens een feestelijke presentatieavond op 25 april 2017 is het orgel, dat 29 stemmen telt, opnieuw in gebruik genomen.

Tijdens het concert van Paul Kieviet, organist van de Grote Kerk in Middelharnis, klinkt vrijdagavond uitsluitend muziek van Bach. Kieviet speelt onder andere de Partita diverse sopra ”O Gott du frommer Gott” (BWV 767), de Triosonate V in C (BWV 529) en het Preludium en Fuga in C (BWV 547).

Het concert in de Rehobôthkerk van Sommelsdijk begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro (volwassenen).

Meer informatie: www.hhgmiddelharnis.nl